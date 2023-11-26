По его словам, в Москве также "политических изменений ждать не приходится".

Скандальный премьер Венгрии Виктор Орбан снова выдал, что Украина не сможет одержать победу над Россией на поле боя, а Запад и Евросоюз допустили "стратегическую ошибку", решив помогать Киеву.

Об этом Орбан сказал во время очередного выступления, видео которого опубликовал в X преспредставитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

По его словам, в 2014 году Запад после оккупации Крыма Россией принял "стратегически верное" решение, когда достиг заключения Минских соглашений и замораживания войны на Донбассе. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения РФ ЕС принял "стратегически ошибочное" решение помогать Украине.

Видео дня

Решение Евросоюза после начала полномасштабного вторжения РФ поддержать Украину он назвал, наоборот, "стратегически ложным".

"Теперь уже понятно, что Украина не сможет одержать победу над Россией на поле боя. Политических изменений в Москве тоже ждать не приходится... Надо смотреть на реальность", - сказал Орбан.

Венгрия и Украина - какие отношения между странами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает ошибкой переговоры о вступлении Украины в ЕС. Об этом глава венгерского правительства заявил на съезде своей партии "Фидес", в очередной раз добавив, что Киев "на расстоянии световых лет от Европейского союза".

В речи Орбан отметил, что в ближайшие месяцы будут продолжаться серьезные политические баталии в Европе по этому вопросу и другим. В последнее время Будапешт активизировал свои угрозы заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Также УНИАН сообщал, что правительство Венгрии начало манипулятивные "консультации" с избирателями по Украине и ЕС. Венгерские власти направляют по почте анкеты, которые в течение ближайшего времени должны получить все зарегистрированные в стране избиратели. До 10 января венгры должны дать свой ответ на 11 вопросов анкеты и вернуть ее по почте на правительственный адрес.

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