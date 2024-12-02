Глава МИД ФРГ отметила, что это в интересах немецкой и европейской безопасности.

В Пекин с официальным визитом прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, она отправилась в Китай, чтобы начать мирный процесс по Украине, сообщает Tagesschau.

"Для защиты нашей собственной немецкой и европейской безопасности сейчас важно поддерживать Украину, а также четко, совместно с мировым сообществом включаться в процесс установления мира, и именно поэтому я сегодня здесь, в Китае", - сказала она.

Также Бербок проккоментировала неожиданный визит канцлера Германии Олафа Шольца в Украину. Она считает, что этот шаг "абсолютно важный".

Видео дня

По словам главы МИД ФРГ, люди в Европе должны получить представление о том, чем на самом деле является война в Украине. Она отметила, что ситуация остается такой же угрожающей, как и в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Визит Шольца в Украину - что известно

Ранее УНИАН писал, что 2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев с неожиданным визитом. Он заявил по прибытии, что своим визитом он хотел выразить свою солидарность с Украиной.

В BILD считают, что во время своего визита Шольц хочет выяснить, на что готов президент Украины Владимир Зеленский ради завершения войны. Если новый президент США Дональд Трамп начнет переговоры о прекращении войны, как было объявлено, канцлер ФРГ хочет агитировать за позицию Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: