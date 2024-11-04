Виталий Саенко

Путин намерен разрушить теплоэлектростанции, трансформаторные подстанции и в этом заключается его хитрая стратегия.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, какие усилия прилагает ее страна, чтобы помешать планам российского диктатора Владимира Путина зимой заморозить украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве Бербок отметила, что на пороге третьей зимы в условиях полномасштабного вторжения Путин стремится ослабить Украину воздушными атаками. Она отметила, что удары дронами стали более агрессивными и их стало гораздо больше.

"Это война на истощение. Мы вас не оставим наедине", - пообещала Бербок и отметила, что Германия стала крупнейшим донором Украины, присоединившись к пакету поддержки на 37 млрд евро. Также это касается поставок систем ПВО и оружия ВСУ.

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"Мы знаем, насколько тяжелым является настоящее. Путин пытается привлечь оружие из Северной Кореи, наступает на востоке Украины и хочет целенаправленно разрушить артерии Украины - теплоэлектростанции, трансформаторные подстанции. Это его хитрая стратегия. Где-то две трети инфраструктуры в стране разрушены. Нет тепла, электроэнергии. Не хватает того, что нужно для нормальной повседневной жизни", - подчеркнула Бербок.

По ее словам, стратегия Путина заключается в том, что украинцы должны замерзнуть зимой.

"Именно этому мы противопоставим нашу человечность и поддержку... Люди не замерзнут. Благодаря немецкой помощи функционирует система энергоснабжения. Это отличает нашу помощь. Люди могут быть обеспечены. Каждая отапливаемая квартира зимой перечеркивает план Путина", - подчеркнула Бербок.

По ее словам, Германия увеличивает гуманитарную срочную поддержку для Украины.

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"Плюс 200 млн евро для экстренной зимней поддержки. Таким образом, холодные дома смогут обеспечить себя теплом. Также будут предоставлены генераторы", - сказала Бербок.

При этом, по ее убеждению, теплоэлектростанции и другая инфраструктура ничего не стоят, если не будут должным образом защищены.

"Лучшая защита - это укрепление украинской системы ПВО... В этой сфере мы будем поставлять военное оборудование. Будем объединять наши усилия в рамках международной инициативы ПВО и призываю всех международных партнеров и в дальнейшем оказывать поддержку. Мы знаем, что есть еще системы ПВО и эти системы спасают жизни", - отметила Бербок.

Отключение света в Украине

Издание Politico со ссылкой на мнение энергоэкспертов сообщало, что Украина может столкнуться с отключениями света до 20 часов в сутки, если зима будет холодной, а оккупанты атакуют атомные электростанции.

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