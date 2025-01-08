Трамп стал первым американским лидером, который прямо объяснил невозможность членства Украины в НАТО.

Накануне новоизбранный президент США Дональд Трамп дал большой брифинг. Во время него он сделал ряд заявлений, которые касаются и Украины. В частности он выразил надежду, что война в Украине закончится в течение шести месяцев. В то же время он резко высказался против членства Украины в НАТО, а также сообщил о желании Путина встретиться с ним.

Что означают эти заявления и чего ждать Украине, УНИАН спросил у политолога, преподавателя КНУ им. Тараса Шевченко Петра Олещука.

Трамп во время брифинга заявил, что "может понять чувства России" относительно членства Украины в НАТО. Можем ли мы считать это заявление точкой в вопросе членства Киева в Североатлантическом альянсе?

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Трамп в принципе заявил, что все на Западе понимают, что Украина никогда не станет членом НАТО. Он вполне однозначно заявил, что Украина никогда не будет членом НАТО. И поскольку он сделал это заявление еще до начала переговоров - это означает, что для него этот вопрос фактически снят.

Другой вопрос, как он планирует это закреплять. Ведь Путин требует, чтобы это было закреплено на уровне официальных документов. Он хочет, чтобы именно Украина официально отказалась от НАТО в своей Конституции. Однако пойдет ли на это Украина - вопрос открытый.

Также открытый вопрос относительно того, хочет ли Трамп это как-то закрепить на уровне Соединенных Штатов или уставных документов НАТО. Это действительно интересно, как он будет реагировать на требования Путина - не просто отказаться от идеи вступления Украины в НАТО, а гарантировать, что этого точно никогда не произойдет.

Ведь ранее звучали мнения относительно того, что якобы администрация Трампа предложит отложить этот вопрос на 20-50 лет. Но Лавров заявил, что для них это неприемлемо, что им необходимо, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО.

Однако что наиболее интересно - он первый из американских лидеров, который заявил, что это связано не с какими-то причинами внутриукраинскими, а сугубо из-за позиции России. Не из-за "коррупции, отсутствия демократии и свободы слова", нет, четкая привязка к позиции России.

Еще одно заявление Трампа касается завершения войны. Он сказал, что планирует закончить ее в течение первых шести месяцев у власти. Куда делись его обещания о "мире в течение суток"? Возможно ли на практике реализовать новый срок в полгода?

Он уже заявлял, что этот вопрос оказался более сложным. И поэтому за сутки решить его не сможет. Кроме того, он отказался от идеи встречи с Путиным до даты инаугурации. Ведь это было бы не очень верным подходом.

Новое заявление Трампа по этому поводу было довольно двусмысленным. Он скорее имел в виду, что в течение этого времени он хочет встретиться с Путиным и обсудить вопрос завершения войны. Встретится ли он с Путиным, получится ли прийти к определенным договоренностям, какие они будут - всего этого мы не можем знать.

И в случае Трампа все это прогнозировать просто невозможно. Он сейчас настолько втянется в идею присоединения Канады и Гренландии, что вообще забудет о Путине и Украине.

Также Трамп заявил, что он осведомлен о готовности Путина к контактам с ним. Может ли это означать, что определенные неофициальные переговоры между Москвой и Вашингтоном уже продолжаются?

Это вовсе не секрет. Челночные поездки устраивал тот же Орбан, который встречался и с Трампом, и с Путиным. И это лишь то, что было в информационном пространстве. А что было - мы не знаем. Поэтому я не сомневаюсь, что какие-то соответствующие переговоры, видимо, начались еще до завершения выборов в США и продолжаются до сих пор.

Еще немного о возможной встрече Путина и Трампа. Насколько мы знаем, МУС выдал ордер на арест российского президента. Повлияет ли это как-то на их встречу?

Нет, они просто встретятся в государстве, на которое ордер этого суда не распространяется. Кроме того, Соединенные штаты не признают правомочность ордеров международного суда, ведь они не присоединились к уставу. Поэтому чисто теоретически никаких препятствий, чтобы даже в Соединенные штаты приехал Путин и там они встретились - нет. Но это вряд ли произойдет. Скорее всего они будут встречаться в какой-то нейтральной точке на Ближнем Востоке или в другом месте.

Трамп также пообещал, что защитит Украину. Каким образом может происходить эта защита в случае мирных договоренностей или заморозки конфликта?

Сложно представить, как Трамп представляет себе защиту Украины. Прогнозировать здесь невозможно. Ведь судя по заявлениям Трампа, не стоит считать, что у него есть какая-то четкая и реалистичная оценка ситуации.

Трамп считает, что все просто. Он же объяснил, что администрация Байдена почему-то хотела взять Украину в НАТО. Это не понравилось Путину, потому что это было нарушение каких-то неизвестных договоренностей. Итак, если пообещать, что Украину в НАТО не возьмут, то Путин согласится на мир. Такое вот видение у Трампа, которое очевидно не соответствует действительности.

Путин, например, может пообещать Трампу, что до конца его каденции он не будет воевать против Украины. И Трампа это может вполне удовлетворить.

Трамп заявлял, что у него есть рычаг влияния на Украину - ограничить любые поставки оружия и других видов помощи. Может ли он найти еще какие-то рычаги кроме этих, чтобы заставить Украину отказаться от НАТО и возвращения территорий?

Здесь дело в том, что Трамп ничего Украине не давал, поэтому и забрать эту помощь он у нас пока не может. Ведь сейчас в бюджете Пентагона на следующий год ни одного доллара на помощь Украине не предусмотрено. Зато Трамп может пообещать что-то дать, закрепить это в решении Конгресса.

В прошлом году президент Украины заявлял, что у Украины может быть только две гарантии безопасности - это вступление в НАТО, или же восстановление ядерного статуса. Если сейчас мы прекращаем процесс вступления в Североатлантический альянс - можем ли мы перейти к альтернативе в виде ядерного оружия?

Я думаю, что с этим вопросом надо быть очень осторожным, ведь на Западе к нему относятся очень серьезно. Но, что Украина будет поднимать вопрос восстановления ядерного статуса - я в этом не сомневаюсь.

Реализация этого вопроса очень рискованна, ведь она может сразу вызвать ответный ответ России. Кроме того, в современном мире принято не декларировать свои планы, если они действительно начинают работу над ядерным оружием. Если у Израиля спросить - есть ли у них ядерное оружие, они скажут, что нет. Но весь мир знает, что оно у них есть. Нельзя просто взять и сказать, что я сделал ядерную бомбу.