"Никаких договорняков с Украиной быть не может", считают российские военные блогеры.

Издание "Медуза" собрало первые реакции крупных провоенных российских телеграм-каналов ("Рыбарь", "Военный осведомитель") на сегодняшнее заявление лидера РФ Владимира Путина, в котором он предложил мирные переговоры в обмен на вывод Украиной войск из четырех областей.

Что интересно, даже Z-блогеры считают этот "план" невыполнимым.

"Это последнее мирное предупреждение Путина. Исходя из его слов, никаких договорняков с Украиной быть не может. Сдача Запорожья и Херсона — заведомо невыполнимые для Киева условия. Согласиться на это Украину может вынудить только военный разгром или прекращение помощи Запада. Поэтому война продолжится", - считают Z-блогеры.

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Они отмечают, что предложения Путина не будут приняты, так как они бы зафиксировали стратегическое поражение США.

Также, утверждают российские блогеры, таким образом РФ "фактически поучаствовала в конференции в Швейцарии"

"Это еще одна торпеда в саммит мира: Россия показывает глобальному Югу, что она предлагала мир, а его отвергнут те, кто вещает про мирные саммиты", - говорят они.

"Мирное предложение" Путина

Владимир Путин перед мирным саммитом в Швейцарии заявил, что имеет "реальное мирное предложение". Он предлагает отдать ему Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, отказаться от вступления в НАТО и снять все санкции с России.

В Офисе президента предупредили, что "план" главы Кремля по завершению войны не свидетельствует о желании закончить войну, но говорит о "желании не платить за эту войну и продолжать ее в новых форматах".

А заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин считает, что Путин не хочет мира, а сосредоточен на цели оккупировать всю Украину, чтобы потом использовать захваченные территории и украинцев для наступления на Европу.

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