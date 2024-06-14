По словам военного, заявления Путина о "мире" следует воспринимать лишь как дезинформацию для углубления раскола в мировом сообществе.

Путин не хочет мира, а сосредоточен на цели оккупировать всю Украину, чтобы потом использовать захваченные территории и украинцев для наступления на Европу. Об этом написал экс-командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram.

"Все разговоры Путина о "переговорах", "мире" и "прекращении огня" следует воспринимать лишь как дезинформацию для углубления раскола в мировом сообществе и украинском обществе. А озвученные условия - как лишнее доказательство, что никто там не собирается ни о чем договариваться. Российские п***ры хотят оккупировать и уничтожить всю Украину, а затем использовать нашу территорию и людей для дальнейшего наступления на Европу", - отмечает Жорин.

По его словам, Украина должна продолжать работать на международной арене в вопросе достижения мира.

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"Однако не стоит себя успокаивать иллюзиями. Воевать придется, никто за нас нам победу не подарит", - отметил военный.

"Мирные предложения" Путина

Как сообщал УНИАН, накануне завтрашнего Саммита мира в Швейцарии, инициированном Украиной, Владимир Путин заявил, что имеет "реальное мирное предложение". Он предлагает отдать ему Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, отказаться от вступления в НАТО и снять все санкции с России.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Путин пытается сорвать этот Саммит, но не получилось. По информации Офиса президента Украины, участие в Глобальном саммите мира примут около 90 государств и организаций. Россия и Китай отказались от участия.

В Офисе президента предупредили, что "план" главы Кремля по завершению войны не свидетельствует о желании закончить войну, но говорит о "желании не платить за эту войну и продолжать ее в новых форматах".

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