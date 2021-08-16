Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель подчеркнул, что Афганистан "стоит на распутье".

Министры иностранных дел Европейского Союза 17 августа проведут экстренные переговоры в формате видеоконференции по ситуации в Афганистане.

Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

"После последних событий в Афганистане и интенсивных контактов с партнерами в течение последних дней и часов, я решил созвать внеочередное заседание министров иностранных дел ЕС завтра (17 августа) в формате видеоконференции во второй половине дня для первой оценки", - заявил он.

Также Боррель подчеркнул, что Афганистан "стоит на распутье". Он убежден, что безопасность и благосостояние его граждан, а также международная безопасность находятся под угрозой.

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Автор: Константин Гончаров