Министры иностранных дел Европейского Союза 17 августа проведут экстренные переговоры в формате видеоконференции по ситуации в Афганистане.
Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель в Twitter.
"После последних событий в Афганистане и интенсивных контактов с партнерами в течение последних дней и часов, я решил созвать внеочередное заседание министров иностранных дел ЕС завтра (17 августа) в формате видеоконференции во второй половине дня для первой оценки", - заявил он.
Также Боррель подчеркнул, что Афганистан "стоит на распутье". Он убежден, что безопасность и благосостояние его граждан, а также международная безопасность находятся под угрозой.
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Талибан захватил власть в Афганистане
- 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, и наступлении на Кабул.
- Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
- Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Талибы намерены объявить о создании исламского эмирата Афганистан.
- Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.
- Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана. Сейчас в Афганистане остается еще до 50 украинцев.