Ранее британский таблоид опубликовал фото, где глава Минздрава целуется со своей давней подругой, не соблюдая социальную дистанцию. При этом у обоих есть свои семьи.

Глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок объявил о своем решении подать в отставку на фоне разгоревшегося скандала.

Соответствующее прошение, копия которого опубликована на информационном веб-сайте государственного сектора Соединенного Королевства, министр направил премьер-министру Борису Джонсону в субботу, 26 июня.

Хэнкок получил портфель министра здравоохранения 9 июля 2018 года в итоге новой цепочки перемещений "по горизонтали" внутри правительства. Прошение об отставке связано с недавней публикацией британского таблоида Sun. Издание обнародовало фотографию целующихся Хэнкока и его подруги Джины Коладанджело: на фото они не соблюдали социальную дистанцию, кроме того, у обоих есть семьи.

"Я приношу извинения за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. Кроме того, в такое время я должен быть с моими детьми", - отметил политик в своем прошении.

Министр также записал видеообращение и выложил его на своей странице в Twitter.

"Сегодня я виделся с премьер-министром, чтобы подать прошение об отставке. Я понимаю, что всем жителям этой страны пришлось принести огромные жертвы. Те из нас, кто устанавливают эти правила, должны им следовать, и поэтому я обязан покинуть должность", - сказал Хэнкок.

43-летний Хэнкок женат, у него трое детей. Джина Коладанджело также замужем. Однако, как отмечает "Би-би-си", разразившийся скандал - это не только вопрос морали и нравственности.

В течение пандемии Хэнкок многократно говорил, что граждане королевства должны соблюдать социальную дистанцию, особенно в публичных пространствах. При этом он и Коладанджело целовались и обнимались, судя по всему, в офисе министерства в этом году.

Хэнкок и Коладанджело знакомы со времен совместной учебы в Оксфорде, а сейчас состоят в начальственно-подчиненных отношениях. С сентября 2020 года Коладанджело входит в совет при министерстве здравоохранения.

Оппозиционная Лейбористская партия требовала отставки министра-консерватора.

"И это он запрещал семьям обнимать своих любимых, а сам в это время делал, что хотел, прямо на своем рабочем месте", - заявляла ответственная у лейбористов за здравоохранение Мунира Уилсон.

Читайте такжеВ Великобритании начали прививать от коронавируса всех взрослых, чтобы ускорить темпы вакцинации в странеПри этом в аналогичной ситуации в начале пандемии Хэнкок пожурил ученого-эпидемиолога Нила Фергюсона, встречавшегося с женщиной, несмотря на карантин. Тогда Фергюсон вынужден был из-за этого покинуть антиковидный совет правительства, а Хэнкок говорил, что продолжать занимать должность правительственного советника профессор "просто не может".

Кроме того, в отношении Хэнкока и его подруги говорилось о "конфликте интересов на деньги налогоплательщиков", так как именно он назначил Коладанджело на должность, которая оплачивается из бюджета.

Еще до новости об отставке спикер премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что тот принял извинения Мэтта Хэнкока за нарушение ковидных правил и "считает дело закрытым".

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Автор: Катерина Комолова