По словам Уоллеса, ситуация "неудовлетворительна" во всем альянсе НАТО.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес констатировал, что Запад не был готов к войне в Украине.

По его словам, состояние западных вооруженных сил "недостаточно хорошее", пишет Sky News.

Уоллес также заявил, что состояние вооруженных сил, их запасы и их способность развертывать системы вооружений были "неудовлетворительными" во всем альянсе НАТО.

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Его комментарии прозвучали после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила мировым лидерам, что ЕС ускорит и расширит производство боеприпасов.

"Мы могли бы подумать, например, о предварительных соглашениях о закупках, которые дают оборонной промышленности возможность инвестировать в производственные линии сейчас, чтобы они работали быстрее и увеличивали объемы, которые они могут доставить", – заявила она на Мюнхенской конференции по безопасности.

Урсула фон дер Ляйен в частности упомянула острую потребность Украины в стандартизированных боеприпасах и 155-метровых артиллерийских снарядов.

Нехватка боеприпасов в Европе на фоне войны в Украине

Накануне в НАТО признали, что война в Украине истощает запасы боеприпасов стран-союзников. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что темпы производства превышают темпы расходов боеприпасов во много раз. К примеру, во время боев ВСУ производят более 5 тысяч артвыстрелов в день, что приблизительно равно годовому заказу европейской страны в мирное время.

О проблеме начали говорить еще в прошлом году. В октябре после двухдневного заседания министров обороны стран-членов НАТО Столтенберг заявлял, что было принято решение об увеличении запасов боеприпасов и техники.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, проведший переговоры с генсеком НАТО Столтенбергом, выразил уверенность в том, что союзники удвоят усилия по увеличению производства оружия и боеприпасов для поддержки нашей страны.

18 февраля Германия сообщила, что увеличивает производство оружия для себя и Украины.

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