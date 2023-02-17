Министр иностранных дел Украины провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что союзники по НАТО удвоят усилия по увеличению производства оружия и боеприпасов для поддержки нашей страны.

Соответствующий вопрос поднимался во время встречи Кулебы с генсеком НАТО, сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Сегодня мы с Йенсом Столтенбергом обсудили, что НАТО может дополнительно сделать в ближайшее время для усиления безопасности помощи Украине. Я уверен, что союзники по НАТО удвоят усилия для увеличения производства оружия и боеприпасов для поддержки Украины и пополнение своих запасов", - отметил глава МИД.

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Оружие для Украины

Как сообщал УНИАН, 8 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с Великобританией о поставках дальнобойного оружия.

9 февраля председатель Европейского парламента Роберта Мецола призвала политиков предоставить Украине самолеты и дальнобойные ракеты.

Сегодня, 17 февраля, Зеленский заявил, что Украина будет работать над созданием коалиции из стран, которые готовые поставлять истребители по аналогии с "танковой коалицией".

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