Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что союзники по НАТО удвоят усилия по увеличению производства оружия и боеприпасов для поддержки нашей страны.
Соответствующий вопрос поднимался во время встречи Кулебы с генсеком НАТО, сообщила пресс-служба МИД Украины.
"Сегодня мы с Йенсом Столтенбергом обсудили, что НАТО может дополнительно сделать в ближайшее время для усиления безопасности помощи Украине. Я уверен, что союзники по НАТО удвоят усилия для увеличения производства оружия и боеприпасов для поддержки Украины и пополнение своих запасов", - отметил глава МИД.
Оружие для Украины
Как сообщал УНИАН, 8 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с Великобританией о поставках дальнобойного оружия.
9 февраля председатель Европейского парламента Роберта Мецола призвала политиков предоставить Украине самолеты и дальнобойные ракеты.
Сегодня, 17 февраля, Зеленский заявил, что Украина будет работать над созданием коалиции из стран, которые готовые поставлять истребители по аналогии с "танковой коалицией".