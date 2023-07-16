У Путина все еще есть ресурсы для агрессивных действий.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия будет оставаться угрозой в ближайшие годы и может нанести удар.

В интервью The Sunday Times в ответ на вопрос о том, что не дает ему спать по ночам, Уоллес рассказал о росте агрессии Китая, терроризме и угрозе со стороны РФ.

"Если Путин проиграет в Украине, он будет глубоко ранен. У него все еще есть военно-воздушные силы и флот – и мы видим, как его флот совершает довольно агрессивные маневры. Путин еще не закончил с нами. Он имеет возможность в ближайшие три-четыре года нанести удар", – пояснил министр.

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Его также беспокоит возможность применения РФ тактического ядерного оружия. как добавил Уоллес, соответствующая угроза "все еще присутствует в их доктрине". Кроме того, Россия может атаковать подводные коммуникации союзников, которые обеспечивают передачу данных и энергоресурсов.

Война в Украине - последние новости

По данным аналитиков, украинские военные, вероятно, скорректировали стратегию своего наступления в рамках освободительной операции. Такое решение позволит сократить потери Сил обороны и истощить российских оккупантов.

За прошедшие сутки россияне сосредоточили свои усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего произошло 39 боевых столкновений.

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