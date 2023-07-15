Объясняя свое решение, Уоллес сказал, что провел более семи лет с тремя телефонами у своей кровати.

Британский министр обороны Бен Уоллес, который является активным сторонником Украины, принял решение оставить этот пост в ближайшие пару месяцев.

Он уточнил, что уйдет с поста, когда премьер-министр страны Риши Сунак будет проводить перестановки в правительстве. Как сообщает Би-би-си со ссылкой на источники, это может быть в сентябре.

Также министр не будет выставлять свою кандидатуру на следующих выборах в парламент.

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Как отметило издание, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в Британии сменилось три премьер-министра, но Уоллеса каждый раз переназначали на пост министра обороны.

"Я начал карьеру в политике в Шотландском парламенте в 1999 году - 24 года назад. Я провел более семи лет с тремя телефонами у кровати", - сказал министр в интервью Sunday Times.

По данным СМИ, Уоллес сообщил премьер-министру Риши Сунаку о своих планах еще месяц назад.

Бен Уоллес и Украина

Уоллес является сторонником политики своей страны относительно поддержки Украины с самого начала широкомасштабной войны. Он всегда поддерживал поставки оружия для ЗСУ, а также программы подготовки и обучения украинских военных.

Однако на саммите НАТО случился инцидент с заявлением Уоллеса, который сказал, что Украине стоило бы активнее благодарить своих западных партнеров за помощь. Украинский президент Владимир Зеленский в резкой манере ответил на эти слова. После этого британский министр заявил, что его слова были неправильно истолкованы.

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