Он отметил, что в Украине Россия "сталкивается с катастрофической потерей боевого духа, плохим оснащением, значительным дефицитом боеприпасов и политической нестабильностью".

У президента России Владимира Путина начинает появляться понимание, что РФ больше не является сверхдержавой из-за ряда неудач российской армии в Украине.

Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Evening Standard.

"Он только что обнаружил, что (Россия - ред.) – не сверхдержава. Это ключевой момент. С одной стороны, вы поверили в собственный хайп, парады, на которых вы считали танки, считали, что являются неуязвимыми, а на деле – нет", – сказал он. Видео дня

Глава британского Минобороны отметил, что российские силы проигрывают в Украине из-за "своих военных возможносей" и ложных "стратегических догадок" добиться своего руководства.

"На каждом шагу они недооценивали Украину и переоценивали Россию. Но у Путина в загашнике есть миллионы людей, которых он может запихнуть в мясорубку без правил, без уважения к человеческим жизням, к невинным людям и гражданскому населению", – добавил Уоллес.

Он отметил, что в последние дни контрнаступление Украины в Херсонской области замедлилось, и она все равно сохраняет преимущество, тогда как Россия "сталкивается с катастрофической потерей боевого духа, плохим оснащением, значительным дефицитом боеприпасов и политической нестабильностью".

"Его (Путина) стратегические предположения, похоже, ошибочны во всем. Даже обстрел случайных гражданских объектов, в то время как вы должны были обстреливать военные цели, не является стратегическим или разумным использованием ваших ограниченных ресурсов", – считает министр обороны Британии.

Ракетный удар по Украине

Российские оккупанты устроили массированный обстрел украинских городов утром 10 октября. Были зафиксированы "прилеты" по центру Киева, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской, Житомирской и других областях.

Известно, что Украину атаковали высокоточными ракетами. В частности, ракеты Х101 и Х555 запускали со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также применили ракеты "Калибр" из Черного моря, "Искандер", "С-300" и "Торнадо".

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