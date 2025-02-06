Одной из составляющих идеологической машины в рф является то, что у рф неограниченный человеческий ресурс с большим желанием идти на войну. Эта идеология нужна как в самой стране (для того, что бы говорить собственному населению, что все уходят и вы становитесь частью большого войска), так и снаружи. Многие страны в мире, а также их население, постоянно говорят, что у РФ большая армия, которую невозможно победить, а значит помощь Украине не даст ожидаемого результата и ее надо остановить. То есть сформирована точка зрения в том, что борьба с рф не имеет никакого смысла. Следует признать, что эти аргументы работают.

Однако, если присмотреться к деталям, то не все выглядит таким, каким его подают в рф.

Вернее сказать, все совсем не так. И для понимания этого достаточно задуматься над несколькими аргументами.

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Во-первых, это то, что рф постоянно ищет военных за рубежом. Еще до свержения режима Башара Асада в Сирии, рф проводила там работу по рекрутингу населения Сирии на эту войну. И только смена режима в Сирии не дала реализоваться этим идеям рф. Далее было соглашение с Северной Кореей, по которому уже кадровые военные Северной Кореи начали принимать непосредственное участие в боевых действиях против Украины. Простой вопрос, если бы у рф все было бы хорошо с живой силой, то тратила бы рф ресурсы (которых не так уж и много осталось), на этот наем военных из других стран.

Во-вторых, это внутренняя составляющая. Если еще недавно, единовременные выплаты за заключение контракта с минобороны рф составляли менее 200 тысяч рублей, то сейчас они оцениваются в среднем в 400 тысяч рублей. Хотя уже есть информация, несмотря на попытки рф закрыть ее, что в отдельных Субъектах Федерации, она составляет 3 миллиона рублей (а есть даже информация о 5 миллионах рублей). И тут возникает вопрос, если все хотят, как говорят власти рф, подписывать эти контракты, то почему эта сумма так стремительно растет? Напрашивается вывод о том, что не так много есть желающих, а отчитываться местному руководству надо о большом количестве желающих. Поэтому и поднимают сумму единовременной выплаты. А то, что такой шаг способствует ускорению инфляции, никого не беспокоит.

Но еще есть одна составляющая внутренней политики, которая способствует пополнению рядов армии рф. Это так называемые "микрокредиты".

Ужесточение требований к выдаче кредитов в банках толкает россиян брать больше "займов до зарплаты" под существенные проценты, которые по разным оценкам варьируются от 25% до 58% в месяц. Если в среднем пересчитать эти проценты на годовые, то получается 292% годовых. В декабре 2024 года 70% от общего количества новых кредитов пришлись на займы от микрофинансовых организаций, хотя годом ранее показатель был на уровне 47,4%.

"Вес" займов также увеличился относительно объемов кредитования: в декабре на продукты от микрофинансовых организаций пришлось 13,6% от общей суммы выдач. В конце 2023-го показатель был почти в 3,5 раза меньше - 3,9%. До этого доля продуктов от микрофинансовых организаций поднималась до 62,7% общего количества ссуд и до 8,7% от объема кредитования в первые месяцы после полномасштабного вторжения России в Украину. Согласно статистике Банка России, за январь-сентябрь микрофинансовые организации предоставили россиянам займы на 1,26 трлн руб., что соответствует росту на 23,3% год к году.

Таким образом выстраивается очень интересная система, где кредиты предоставляются на таких условиях, что вернуть их достаточно сложно. А учитывая, что под залог берется имущество граждан рф, то при условии невозврата, все граждане, набравшие кредиты (а по разным оценкам граждан рф с тремя и более кредитами уже более чем 2 млн человек), значительная доля людей оказывается перед риском того, что и они и члены их семей будут бездомными и еще и в так называемой долговой яме.

И здесь вновь появляется государство рф, которое предлагает амнистию не только по преступлениям уголовного характера, но и по преступлениям финансового характера, которым является неуплата кредитов. Единственное условие этой амнистии - контракт с Минобороны рф. То есть такой контракт является единственным спасательным кругом.

Таким образом, российские власти просто загоняют население в кабалу, чтобы было легче отправлять на фронт. Таким образом и деньги в бюджете рф, а также ее Фонде национального благосостояния (который только за декабрь 2024 года сократился на треть) экономятся и расширяются ряды собственной армии.

И вот здесь возникает потребность задуматься у многих людей, кто за рубежом верит в безграничность человеческого ресурса в РФ, который поддерживает войну и для тех, кто верит, что Путин заботится о своем населении. Потому что что-то эти данные свидетельствуют об обратном, что и надо Украине доносить до стран по всему миру.

Иван Ус, к.э.н., главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований