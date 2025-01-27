Этот конфликт стал самым значительным дипломатическим кризисом за десятилетия между США и одним из их важнейших союзников в Латинской Америке.

Колумбия согласилась принять депортационные рейсы с мигрантами из Соединенных Штатов, так что обещанные Дональдом Трампом пошлины на колумбийские товары пока не вступят в силу.

Как пишет The Washington Post, две страны провели большую часть дня в напряженном противостоянии после того, как президент Колумбии Густаво Петро заявил, что не разрешит самолетам с мигрантами приземляться в его стране. Дональд Трамп в ответ на это объявил о введении пошлин в размере 25 процентов на все колумбийские товары. Он также заявил, что США немедленно отзовут визы у должностных лиц правительства Колумбии, их союзников и сторонников.

Однако поздно вечером в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт объявила, что Колумбия "согласилась со всеми условиями президента Трампа", включая разрешение военным самолетам США отправлять колумбийцев обратно. В то же время приостановка виз будет действовать до тех пор, пока не будет принят первый самолет с депортированными, а приказ о тарифах и санкциях будет "отложен" на случай, если Колумбия не выполнит сделку.

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Как отмечает WP, несмотря на удачное разрешение конфликта, он стал самым значительным дипломатическим кризисом за десятилетия между США и одним из их важнейших союзников в Латинской Америке.

Серхио Гусман, директор политического консалтингового агентства Colombia Risk Analysis, заявил, что противостояние может подтолкнуть Колумбию к сближению с Китаем. Он отметил, что Колумбия выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС — экономическому партнерству Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки — и китайской инициативе "Один пояс, один путь".

Кроме того, первоначальный отказ Колумбии принять депортационные рейсы может осложнить обещания Трампа о массовых депортациях в первые дни его администрации. Другие лидеры Латинской Америки также подняли вопросы об обращении Соединенных Штатов с депортированными мигрантами.

Трамп нацелился на мигрантов

Напомним, что президент США Дональд Трамп накануне своей инаугурации, 19 января, анонсировал крупнейшую депортацию в истории страны. Безопасность границ заняла видное место в первых указах главы Белого дома.

Уже 22 января Трамп подписал указ о закрытии южной границы США для нелегальных мигрантов. Таким шагом он выполнил свое предвыборное обещание.

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