В частности, Трамп поручил ввести 25% пошлины на все товары из Колумбии, которые поступают в США.

Власти Колумбии отказались принять два депортационных авиарейса с мигрантами из США. В ответ на это глава Вашингтона Дональд Трамп поручил принять ответные меры, сообщает Reuters.

В агентстве рассказали, что Колумбия отказалась принять два американских военных самолета с мигрантами, которых депортировали в рамках иммиграционной кампании Трампа. Глава Белого дома заявил, что действия президента Колумбии Густаво Петро поставили под угрозу национальную безопасность США.

Ответными мерами станут введение 25% пошлин на все поступающие в США товары из Колумбии, которые через неделю увеличатся до 50%, а также запрет на въезд и аннулирование виз колумбийским чиновникам и их союзникам. Кроме того, Трамп поручил ввести чрезвычайные казначейские, банковские и финансовые санкции, а также усилить пограничные проверки граждан Колумбии.

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"Эти меры - только начало. Мы не позволим колумбийскому правительству нарушать свои юридические обязательства по принятию и возвращению преступников, которых они заставили прибыть в США", - написал Трамп на своей странице в соцсетях.

В агентстве напомнили, что Петро осудил иммиграционную кампанию Трампа. Он заявил, что президент США относится к мигрантам как к преступникам.

Также президент Колумбии уточнил, что его страна будет приветствовать депортированных мигрантов на гражданских самолетах, а не военных. Он подчеркнул, что к таким людям стоит относиться с достоинством и уважением.

Это уже второй отказ от латиноамериканской страны принять американские военные самолеты с мигрантами, напомнили журналисты. На прошлой неделе так поступила и Мексика, которая не выдала разрешение на посадку депортационному рейсу.

В агентстве добавили, что в субботу, 25 января, в МИД Бразилии осудили то, как американцы обращались с бразильскими мигрантами. В частности, в ведомстве недовольны тем, что их заковали в наручники на депортационном рейсе.

Миграционная кампания Трампа - что известно

Напомним, что президент США Дональд Трамп накануне своей инаугурации, 19 января, анонсировал крупнейшую депортацию в истории страны. Безопасность границ заняла видное место в первых указах главы Белого дома.

Уже 22 января Трамп подписал указ о закрытии южной границы США для нелегальных мигрантов. Таким шагом он выполнил свое предвыборное обещание.

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