Греция хочет увеличить забор на границе с Турцией, чтобы защититься от мигрантов

Нелегальные мигранты хотят попасть в страны Евросоюза.

Греция собирается расширить забор на греческо-турецкой границе возле Евросу, чтобы предотвратить наплыв нелегальных мигрантов, которые могут снова пытаться попасть в ЕС.

Об этом заявил министр гражданской защиты Михалис Хризохоидис во время визита на северо-восточную границу страны, сообщает издание Kathimerini.

"Этот забор будет построен для защиты интересов нашей страны", - отметил Хризохоидис.

Министр заверил, что его визит не сигнализирует об угрожающей ситуации на границе.

"Сейчас нет никакой чрезвычайной ситуации, беспокоиться не о чем... Граница есть и будет оставаться в безопасности", - заявил он, добавив, что визит является частью мероприятий по усилению пограничной службы после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Читайте такжеКанцлер Австрии заговорил об укреплении границ ЕС на фоне наплыва беженцев

По его словам, сейчас на границу возвращаются в службу сотрудники полиции. Впоследствии их заменят 400 новобранцев-пограничников, срок обучения которых затянулся в связи с эпидемией.

В марте на греческо-турецкой границе вспыхнули стычки между пограничной полицией и просителями убежища, после того, как турецкое правительство заявило, что больше не будет препятствовать попыткам людей проникнуть в Европу.

Турция обвинила греческие силы в расстреле одного мигранта и ранении других пяти. Обвинения Греции указывают, что турецкая полиция использует слезоточивый газ, чтобы помочь мигрантам незаконно перейти на ее территорию.

В середине апреля власть Греции выражала обеспокоенность тем, что мигранты и беженцы собираются на побережье Турции с планами пересечь Эгейское море, несмотря на коронавирусные ограничения передвижения.

Как сообщал ранее УНИАН, в последнее время значительно выросло количество людей, которые пытаются пересечь Эгейское море и попасть из Турции до греческих островов. Это произошло после того, как турецкий президент объявил об открытии границ для мигрантов, которые хотят попасть в страны Евросоюза. Сообщалось, что с тех пор минимум один ребенок утонул в море, еще нескольким беженцам, по словам турецкой стороны, удалось спастись.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram