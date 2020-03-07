Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

По приказу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана турецкая береговая охрана не будет позволять мигрантам пересекать море, чтобы добраться до греческих островов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал турецкой береговой охране останавливать беженцев, которые пытаются пересечь Эгейское море и попасть в страны Евросоюза.

"По приказу президента ... мигрантам не будет разрешаться пересекать Эгейское море, поскольку это опасно", - говорится в сообщении береговой охраны, размещенном в Twitter в пятницу, 6 марта. Контроль за ситуацией поручено турецкому министерству внутренних дел. Об этом пишет DW.

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Это мероприятие не свидетельствует о закрытии границы с турецкой стороны. "Принцип невмешательства, когда мигранты незаконно хотят покинуть страну" продолжает применяться, говорится в заявлении береговой охраны. Однако из-за "опасности для жизни" путешествия морем будут останавливаться.

В последнее время значительно выросло количество людей, которые пытаются пересечь Эгейское море и попасть из Турции на греческие острова. Это произошло после того, как турецкий президент объявил об открытии границ для мигрантов, которые хотят попасть в страны Евросоюза. Сообщалось, что с тех пор минимум один ребенок утонул в море, еще нескольким беженцам, по словам турецкой стороны, удалось спастись.