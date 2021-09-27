Сестра пропавшего утверждает, что на фото, помимо ее брата, также можно разглядеть труп в воде и тень убийцы с ружьем в руках.

Сестры из американского города Мидлтаун получили загадочную фотографию их брата, который таинственно исчез 35 лет назад.

Об этом сообщает телеканал Fox 19.

19-летний Тедди Фрэнкс исчез в 1986 году. По словам его сестры Мишель Лоури, в день пропажи он подрался с женой, а потом зашел навестить другую сестру - Рене. Тогда он попросил отвезти его в другую часть города якобы за сигаретами. Когда они приехали на место, Фрэнкс увидел, что рядом с ними остановился кто-то еще, и запаниковал.

"Он выпрыгнул на ходу (из машины - ред.), побежал к автозаправочной станции, и это был последний раз, когда его видели", - рассказала американка.

Сестры десятилетиями пытались найти Фрэнкса, но за все это время он нигде не нанимался на работу и не обновлял водительские права.

Спустя 35 лет знакомая сестер прислала им загадочную фотографию, на которой изображен мужчина, очень похожий на Тэдди Фрэнкса. Фотографию женщина нашла между страниц книги в благотворительном магазине в штате Вашингтон.

"Я была в шоке. Я не могла понять, он это или нет, даже несмотря на то, что человек на фото одет в одежду, похожую на ту, в которой исчез Тедди", - призналась Лоури.

"На фотографии виден связанный человек. Он лежит в водоеме лицом вниз. Руки другого мужчины связаны за спиной. Похоже, что он кричит. На фото видна тень еще одного человека, который, похоже, держит в руках ружье", - добавила Лоури.

Пользователи сети, обсуждая фотографию, разделились во мнениях – одни считают, что на ней действительно запечатлены действия серийного убийцы, другие предполагают, что это всего лишь кадр из фильма.

Известно, что ранее фотография появлялась на форумах, посвященных преступлениям.

Сейчас фотографию направили следователям, которые работают по делу об исчезновении Фрэнкса.

Сами сестры подозревают, что их брата давно убили.

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Напомним, американские прокуроры официально закрыли расследование убийства 13-летнего Дэнни Крото, тело которого выловили из реки Коннектикут (Чикопи, штат Массачусетс) еще в 1972 году.

Только спустя 49 лет полицейским удалось установить, что к убийству мальчика причастен католический священник Ричард Лавин, который был близко знаком с семьей Крото. 21 мая полиция выдала ордер на его арест, однако оказалось, что именно в этот день он скончался.

Автор: Денис Прядко