Только спустя 49 лет полицейским удалось установить, что к убийству мальчика причастен католический священник Ричард Лавин.

Американские прокуроры официально закрыли расследование убийства 13-летнего Дэнни Крото, тело которого выловили из реки Коннектикут (Чикопи, штат Массачусетс) еще в 1972 году.

Об этом сообщает прокуратура округа Хампден.

Только спустя 49 лет полицейским удалось установить, что к убийству мальчика причастен католический священник Ричард Лавин, который был близко знаком с семьей Крото. 21 мая полиция выдала ордер на его арест, однако оказалось, что именно в этот день он скончался.

«Мы разочарованы тем, что его не привлекут к ответственности. Но также считаем, что существует высшая сила, поэтому он столкнется с ней», - подчеркнул брат Даниэля.

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Известно, что священник заинтересовал правоохранителей в первые дни после трагедии, так как он путался в своих показаниях. В частности, Лавин соврал, что никогда не был с Даниэлем наедине.

17 апреля 1972 года в дом семьи Крото позвонил неизвестный человек и сказал брату Дэнни: "Нам очень жаль, что случилось с Дэнни. Он увидел нечто, чего не должен был видеть. Это был несчастный случай". По его слова, голос принадлежал Ричарду Лавину.

Священника допросили весной 2021 года, когда тот находился в больнице. И тогда он сделал несколько заявлений, которые свидетельствовали о том, что именно он напал на Даниэля у водоема и оставил его.

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Автор: Денис Прядко