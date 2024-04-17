Создание Концепции внешней политики и секретного дополнения к ней последовало за обращением к российским ученым с предложением о разработке политики.

Министерство иностранных дел России разрабатывает планы по ослаблению западных противников, включая США, и использует войну в Украине для формирования глобального порядка, свободного от американского доминирования, говорится в секретном документе МИД РФ.

В засекреченном дополнении к официальной - и публичной - "Концепции внешней политики Российской Федерации" министерство призывает к проведению "наступательной информационной кампании" и другим мерам, охватывающим "военно-политическую, торгово-экономическую и информационно-психологическую сферы", против "коалиции недружественных стран" во главе с США.

"Нам необходимо продолжать корректировать наш подход к отношениям с недружественными государствами… Важно создать механизм поиска уязвимых мест в их внешней и внутренней политике с целью выработки практических шагов по ослаблению противников России", - говорится в документе 2023 года, который был предоставлен The Washington Post одной из европейских спецслужб.

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Этот документ впервые официально подтверждает и кодифицирует то, что, по мнению многих представителей московской элиты, превратилось в гибридную войну против Запада.

В секретном дополнении, датированном 11 апреля 2023 года, используются гораздо более жесткие и резкие формулировки, чем в открытой концепции о внешней политики, и утверждается, что США возглавляют коалицию "недружественных стран", нацеленную на ослабление России, поскольку Москва "представляет угрозу для глобальной гегемонии Запада".

В документе говорится, что исход войны в Украине "в значительной степени определит очертания будущего мирового порядка". Это явное указание на то, что Москва считает результат российско-украинской войны неразрывно связанным со своей способностью - и способностью других авторитарных государств - навязывать свою волю всему миру.

Концепция внешней политики Российской Федерации, опубликованная 31 марта 2023 года и одобренная президентом России Владимиром Путиным, использует мягкие дипломатические формулировки, призывая к "демократизации международных отношений", "суверенному равенству" и укреплению позиций России на мировой арене. Хотя концепция также обвиняет США и "их сателлитов" в использовании украинского конфликта для эскалации "многолетней антироссийской политики", в ней также говорится, что "Россия не считает себя врагом Запада... и не имеет по отношению к нему никаких дурных намерений".

Россия надеется, что Запад "осознает бесперспективность своей конфронтационной политики и гегемонистских амбиций и примет сложные реалии многополярного мира", говорится в открытом документе.

В заявлении МИД России говорится, что он не комментирует "наличие или отсутствие внутренних документов министерства" и ход работы над ними.

"Мы можем подтвердить, как уже неоднократно заявляли на различных уровнях, что настроены на решительное противодействие агрессивным шагам коллективного Запада в рамках развязанной против России гибридной войны", - добавили в министерстве.

Создание Концепции внешней политики и секретного дополнения к ней последовало за обращением к российским ученым с предложением о разработке политики. В одном из предложений, поступившем в феврале 2023 года в МИД от заместителя руководителя московского Института Содружества независимых государств, поддерживающего тесные связи с российским аппаратом безопасности, варианты действий России были изложены еще более прямолинейно.

В других пунктах политического предложения, которое также было предоставлено The Post, Москве предлагается разжечь конфликт между США и Китаем из-за Тайваня, чтобы сблизить Россию и Китай, а также "обострить ситуацию на Ближнем Востоке вокруг Израиля, Ирана и Сирии, чтобы отвлечь США проблемами этого региона".

Западные чиновники предупреждают, что Россия в последние два года усиливает пропагандистские кампании и кампании влияния, стремясь подорвать поддержку Украины. В рамках этого она стремится создать новый глобальный раскол, причем российские пропагандистские усилия против Запада находят отклик во многих странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Азии.

Вмешательство РФ в политику США

В 2019 году спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года, доказав сам факт того, что Москва пыталась влиять на выборы. Но следователям не удалось найти доказательств того, что Трамп или его помощники вступили в сговор с Россией, чтобы победить на выборах.

В то же время помощники Трампа пытались продвигать идею о том, что это Украина вмешивалась в украинские выборы 2016 года, а вовсе не Россия.

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