ВСУ не могут использовать HIMARS для поражения тех же целей, которые они могли поразить раньше.

Украине не хватает боеприпасов в Украине. Следовательно, ее солдаты не могут поражать цели, которые им нужны, даже самым эффективным оружием.

Как говорится в материале Business Insider, об этом заявил ветеран США Джонатан Покетт, который сейчас воюет в Украине. Теперь ВСУ не могут использовать HIMARS для поражения тех же целей, которые они могли поразить раньше.

Он сказал, что его подразделение имело хорошую поддержку от HIMARS, но ее эффективность была снижена, потому что ракеты заканчиваются.

Видео дня

Покетт - снайпер из роты, входящей в состав 59-й украинской мотобригады. В нее входят бойцы-иностранцы, которые воюют за Украину. Хотя технически это разведывательное подразделение, оно также выполняет передовые штурмовые операции и оборону.

Американский боец изучал спутниковые изображения, "ища цели, ища батареи, артиллерийские батареи, которые нужно было поразить, ища колонны, возможные пункты снабжения россиян". Он передавал координаты оператору HIMARS, который затем начинал военный процесс верификации, чтобы подтвердить цель и определить, стоит ли она поражения. Следующим шагом была собственно атака.

Поставки ракет начали истощаться в октябре, когда Россия начала новое наступление на Донбассе, а республиканцы затормозили помощь США. В прошлом месяце Конгресс одобрил 300 миллионов долларов для Украины, которые включают ракеты HIMARS. Но выделенные деньги уже потрачены.

Не хватает ракет

Поскольку ситуация со снабжением на фронте ухудшалась, Покетту часто говорили, что "сейчас мы не очень заинтересованы в таких целях", когда он представлял потенциальные варианты удара. Это изменение произошло потому, что "у нас заканчиваются ракеты".

Подразделение все более тщательно выбирать цели для атак. Например, прекратили попытки ударов по российским полигонам, где скапливаются оккупанты. Одной ракетой можно было уничтожить 30 оккупантов.

Россияне часто отвечали на это ракетными ударами по мирным городам. Этот риск был бы приемлемым для Украины, если бы она имела больше ракет.

Украинские чиновники говорят, что Украине нужно больше ракет. Институт Гудзона, аналитический центр США, в этом месяце заявил, что Украина сталкивается с "острой нехваткой".

Серьезный дефицит

Украине критически не хватает поставок, в частности боеприпасов для артиллерии и противовоздушной обороны. Покетт сказал, что американские законодатели "в определенной степени ответственны за нашу неспособность держать оборону".

Покетт сказал, что критическая нехватка боеприпасов препятствует операциям. Ранее ВСУ использовали любую возможность уничтожить цели. Но украинцам пришлось изменить свое мышление. Раньше артиллерия и минометы могли бы открыть огонь по малой группе оккупантов. Сейчас для устранения угрозы отправляют пехоту.

Покетт заявил, что украинские солдаты настолько "отчаянно нуждаются" в боеприпасах, что просят у него гранаты и пули каждый раз, когда он меняется с позиций. Проблема с западной помощью заключается в том, что она поступает "лакомыми кусочками", с длительными дебатами, что очень усложняет планирование для Украины.

"Многие эксперты и западные официальные лица заявляли, что ситуация для Украины является ужасной и что она может проиграть войну России, если не получит достаточной поддержки", - пишет издание.

Генерал Кристофер Каволи, глава командования США в Европе и Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО, предупредил на этой неделе, что Россия может быстро выиграть войну, если Украина не получит больше помощи.

Покетт призвал США продолжать свою поддержку, заявив, что действия Республиканской партии пошатнули его давнюю лояльность к партии. Он утверждал, что Украина более чем продемонстрировала, что при достаточной поддержке может дать отпор россиянам. Все, что нужно, это обещанная непоколебимая поддержка.

"Сколько им еще нужно доказывать? Не связывайте им одну руку за спиной. Поддержите Украину, помогите нам выиграть эту войну", - сказал Покетт.

Помощь Украине от США - детали

Комитет разведки Палаты представителей США после секретного брифинга по Украине призвал конгрессменов срочно принять помощь Киеву.

Как говорится в заявлении, которое опубликовали председатель Комитета конгрессмен-республиканец Майк Тернер и высокопоставленный член комитета, конгрессмен-демократ Джим Хаймс, это нужно сделать до конца этой недели.

По оценке ISW, постоянные задержки помощи от США ограничивают способность украинских войск проводить эффективные оборонительные операции. Это предоставляет оккупационной армии гибкость в проведении наступательных операций.

Вас также могут заинтересовать новости: