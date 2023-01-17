Британский министр отметил, что Путину было бы лучше понять, что поддержка Запада не иссякнет нужно заканчивать войну.

Британия направляет Украине тяжелое вооружение, в том числе танки, потому что нужно дать президенту РФ Владимиру Путину "действительно четкое сообщение" о международной поддержке Киева.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. По его словам, Путин должен понять, что Британия будет иметь "стратегическую стойкость, чтобы поддерживать" Украину до тех пор, пока "дело не будет выполнено", передает CNN.

Он указал, что партнеры Украины постоянно пересматривают помощь и развивают ее, отметив, что еще в прошлом году "не говорили о танках и тяжелой артиллерии".

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"Теперь мы понимаем, что им нужна возможность сильно оттеснить и восток, и юг", - сказал Клеверли.

Он не стал предсказывать, какое вооружение может быть поставлено Украине в будущем, но отметил, что "поддержка развивалась, и неизбежно, будет продолжать развиваться".

"Сообщение, которое мы посылаем Путину и, честно говоря, всем, кто хочет это увидеть, заключается в том, что мы взяли на себя обязательство поддерживать украинцев до тех пор, пока они не одержат победу", - сказал Клеверли.

"Мы собираемся поставлять современную тяжелую военную технику и боеприпасы, чтобы они могли должным образом защищаться", - подчеркнул британский минстр.

Он отметил, что Путин должен понять, что у Запада будет стратегическая стойкость, чтобы держаться с Украиной до победы. По словам Клеверли, Путину было бы лучше признать это, закончить войну и сесть за стол переговоров добросовестно.

Помощь Великобритании Украине

Британия с начала полномасштабной войны оказывает Киеву поддержку. 14 января стало известно, что британское правительство готовится усилить поддержку Украины, "в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем".

16 января Британия объявила, что передаст Украине один из крупнейших пакетов военной помощи. Британский министр обороны Бен Уоллес отметил, что Лондон готовит для ВСУ эскадрон танков Challenger 2.

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