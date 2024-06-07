Особенно активно лоббировали проект министерство экономики и энергетики Германии.

Правительство Германии, которое возглавляла Ангела Меркель, лоббировало строительство "Северного потока – 2". Об этом говорится в расследовании журналиста BILD Ганса-Вильгельма Зауре.

Отмечается, что расследователь добился от административного суда Берлина доступа к 57 000 страниц документов о поддержке "Северного потока – 2" властями ФРГ. Выяснилось, что в 2015 году Ведомство федерального канцлера Ангелы Меркель, МИД ФРГ под руководством Франка-Вальтера Штайнмайера, министерство финансов во главе с Вольфгангом Шойбле и министерство экономики и энергетики Зигмара Габриэля согласовали "каталог мероприятий по политическому сопровождению "Северного потока – 2".

По словам журналиста, особенно активно его лоббировали министерство экономики и энергетики. Его чиновники встречались с Герхардом Шредером, руководством Газпрома и Nord Stream 2 AG. В 2015 году Габриэль провел переговоры с Путиным. Тогда же он убеждал одобрить проект страны ЕС и руководство сообщества в Брюсселе. Габриэль лично звонил и главе Федерального сетевого агентства ФРГ, чтобы оно одобрило проект.

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Трубы для немецкой части газопровода изготовила компания Europipe, которой владеют концерны Salzgitter AG и Dillinger Hütte. Они находятся в тех избирательных округах, по которым в Бундестаг избирались министры энергетики Габриэль и Петер Альтмайер. Заказ на трубы помог фирмам улучшить финансовое положение, говорится в статье.

Взрывы на "Северных потоках – 2"

Стоит отметить, что газопроводы "Северный поток", проходят через Балтийское море в Германию. Обе нитки газопровода "Северный поток – 1", а также одна из двух ниток "Северного потока – 2" были повреждены взрывами в 2022 году. Россия и Запад указывают друг на друга, но каждый отрицает свою причастность.

В 2024 году Швеция и Дания отказалась от расследования взрывов на газопроводах "Северного потока". А страховщики "Северных потоков" отрицают, что их полисы обеспечивают покрытие газопроводов, поврежденных взрывами в 2022 году, поскольку повреждения были вызваны войной.

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