После смены правительства в Италии отношения Рима и Парижа резко охладели.

Между Италией и Францией вспыхнул дипломатический скандал, уже ставший причиной отмены официального визита главы итальянского МИДа в Париж. Всё из-за высказываний французской стороны по вопросу миграции, пишет Reuters.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни должен был отправиться в четверг во Францию, но отменил визит в последнюю минуту. Решение было принято после того, как министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин обвинил итальянское правительство в провале борьбы с незаконной миграцией.

По его словам действующая премьер-министр Италии Джорджия Мелони "не смогла решить миграционные проблемы, благодаря которым она была избрана". Также Дарманин выразил мнение, что Мелони "лгала" избирателям, когда обещала положить конец миграционному кризису.

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В итальянском правительстве эти заявления резонно сочли "оскорблением" в адрес страны и лично премьер-министра.

"Если кто-то оскорбляет безосновательно, самое меньшее, что они могут сделать, — это извиниться. В данном случае он оскорбил всех итальянцев, а также правительство и премьер-министра", — заявил глава МИД Италии.

В четверг официальный Париж поспешил сделать заявление, в котором заверил Рим в своей готовности тесно сотрудничать, но Таяни все равно отказался ехать в Париж.

Позже он заявил, что Париж, похоже, понял "допущенную серьезную ошибку".

"С нашей стороны нет намерения разрывать отношения или иметь негативные отношения с Францией. Я надеюсь, что эта полемика скоро закончится", – заявил дипломат.

Отношения Франции с Италией

Проблема иммиграции является горячей темой для Франции и Италии. При этом взгляды Рима и Парижа на нее были схожими, пока Италией руководил Марио Драги. Но после избрания право-консервативной Джорджии Мелони премьер-министром Италии в октябре прошлого года, отношения двух стран резко охладели, поскольку Франция традиционно более левая.

В феврале между Италией и Францией вспыхнул небольшой скандал, невольным участником которого оказался президент Украины Владимир Зеленский. Тогда премьер Джорджия Мелони публично обиделась, что ее не позвали на совместный ужин с украинским президентом в Париже, где Зеленского угощали Макрон и Шольц.

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