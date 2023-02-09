Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила недовольство тем, что ее не пригласили на совместный ужин с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, который состоялся накануне в Париже.
"Я считаю, что наша сила — в общности и единстве... но бывают случаи, когда предпочтение внутреннему общественному мнению может нанести ущерб делу, и мне кажется, что это один из таких случаев", — заявила Мелони журналистам в Брюсселе.
При этом она подтвердила обещание Италии поддерживать Украину и выразила уверенность, что помощь украинцам — лучший путь к миру.
Журналисты попросили Макрона прокомментировать этот конфуз. Президент Франции напомнил, что Италия не была участником "Нормандской четверки" и не так глубоко вовлечена в российско-украинский конфликт.
"Как вы знаете, Германия и Франция в течение восьми лет играли особую роль в украинском вопросе", — заявил Макрон.
Европейское турне Зеленского
8 февраля президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Великобританию. Там он встретился с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом, а также выступил перед британским парламентом.
После Лондона Зеленский отправился в Париж, где у него состоялась встреча с президентом Франции и канцлером Германии.
9 февраля Зеленский прибыл в Брюссель, где выступил в Европарламенте и провел ряд встреч с европейскими лидерами.