Джорджия Мелони выразила недовольство, что Макрон и Шольц не позвали ее на встречу с Зеленским.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила недовольство тем, что ее не пригласили на совместный ужин с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, который состоялся накануне в Париже.

"Я считаю, что наша сила — в общности и единстве... но бывают случаи, когда предпочтение внутреннему общественному мнению может нанести ущерб делу, и мне кажется, что это один из таких случаев", — заявила Мелони журналистам в Брюсселе.

При этом она подтвердила обещание Италии поддерживать Украину и выразила уверенность, что помощь украинцам — лучший путь к миру.

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Журналисты попросили Макрона прокомментировать этот конфуз. Президент Франции напомнил, что Италия не была участником "Нормандской четверки" и не так глубоко вовлечена в российско-украинский конфликт.

"Как вы знаете, Германия и Франция в течение восьми лет играли особую роль в украинском вопросе", — заявил Макрон.

Европейское турне Зеленского

8 февраля президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Великобританию. Там он встретился с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом, а также выступил перед британским парламентом.

После Лондона Зеленский отправился в Париж, где у него состоялась встреча с президентом Франции и канцлером Германии.

9 февраля Зеленский прибыл в Брюссель, где выступил в Европарламенте и провел ряд встреч с европейскими лидерами.

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