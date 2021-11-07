Герцогиню раскритиковали за попытку вмешаться в политику Штатов.

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл нарвалась на резкую критику со стороны американцев после того, как попыталась вмешаться в политику США.

Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что герцогиня Сассекская обратилась к нескольким американским сенаторам-республиканцам, позвонив на их личные номера телефонов. Маркл попросила их поддержать инициативы на правительственном уровне. В частности, речь идет о законопроекте об отпуске по уходу за ребенком и норм в области изменения климата.

Известно, что Маркл поговорила с сенаторами Шелли Мур Капито и Сьюзен Коллинз (Susan Collins). А звонила она со скрытого номера.

Читайте такжеПринц Гарри сравнил жизнь в королевской семье с "Шоу Трумана"Американцы Twitter жестко отчитали Маркл за вмешательство в политику: "Всем в США все равно на Меган Маркл, принцев Гарри или Чарльза", "Она хотела вернуться в США, чтобы скрыться от глаз общественности, а теперь прыгает при любой возможности, чтобы быть в центре внимания", "Здесь нет особенных".

Напомним, ранее сводный брат герцогини Сассекской Томас Маркл-младший раскритиковал свою сестру и предсказал их с принцем Гарри развод.

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Автор: Катерина Шварц