Томас Маркл-младший заметил, что принц перестал улыбаться.

Сводный брат герцогини Сассекской Томас Маркл-младший раскритиковал свою сестру и предсказал их с принцем Гарри развод.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью в фильме Big Brother VIP (Старший брат VIP) на австралийском телевидении, передает The Sun.

"Деньги изменили ее, деньги и слава очень сильно вскружили ей голову. Думаю, когда вы знакомитесь с людьми, которые представляют один процент от общества – это очень сильно меняет вас. Скорее всего, это то, что случилось с ней. Раньше она была совсем другой", – отметил он.

По его словам, в последний раз он виделся с сестрой на похоронах бабушки в 2011 году. После этого она уехала в Канаду. Маркл-младший, утверждает, что до переезда Меган они были в близких отношениях.

Читайте такжеПринц Гарри растрогал поклонников одной вещью, которую взял с собой в Нью-ЙоркТакже Томас Маркл-младший заявил, что она была "холодной" по отношению к своему первому мужу Тревору, и "следующий, кого она перемелет, будет Гарри":

"Он изменился, на всех фотографиях до женитьбы на Меган он улыбался, на всех после – улыбка исчезла".

Не так давно герцогиня Сассекская довела принца Гарри во время деловой поездки, устроив с ним публичный спор.

А до этого королевский фотограф предсказывал крах брака Маркл с Гарри.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц