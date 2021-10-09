Предметом спора стали крестины их дочери Лилибет. Постояльцы роскошного отеля в Нью-Йорке стали свидетелями многочасовой ссоры между Меган и Гарри из-за этого.

Обычно принц Гарри и его супруга Меган Маркл не позволяют себе показывать эмоции на публике, однако герцогиня Сассекская довела супруга во время деловой поездки.

Предметом спора стали крестины их дочери Лилибет. Постояльцы роскошного ($8 тыс. за ночь) отеля в Нью-Йорке стали свидетелями многочасовой ссоры между Меган и Гарри. Как оказалось, принц не захотел крестить их дочь Лилибет в Великобритании, на глазах королевы Елизаветы II, тогда как Маркл настаивала именно на этом.

"Меган Маркл настаивает на таком крещении и считает, что сможет убедить королеву официально дать своим детям титулы принца и принцессы. Гарри убежден, что в таком случае катастрофа неизбежна, ему нужно время, чтобы уладить этот вопрос", - передает портал News.In.

Кроме того, британский источник сообщил, что принц Гарри в ходе спора раскритиковал чересчур дорогие наряды своей супруги, из-за чего Меган Маркл "выгнала" мужа с запланированного ужина, передает popcornnews.

Как сообщал УНИАН, в июле стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл, 4 июня ставшие родителями дочери Лилибет Дианы, планируют вскоре ее окрестить. Близкие друзья пары сообщили, что супруги хотят совершить церемонию в Виндзоре.

После этого, в августе СМИ сообщили, что Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не будут крестить дочь Лилибет в Лондоне в присутствии королевы Елизаветы II. Герцог и герцогиня Сассекские решили провести обряд в Калифорнии. Между тем, в начале октября стало известно о том, что старший брат Гарри принц Уильям выступил против крещения своей племянницы в Лондоне. "Нет, мы думаем, что этого не произойдет. Это была не очень хорошая идея", - передал портал Express слова принца Уильяма. Однако, окончательное решение о крестинах Лилибет пока не принято.

Автор: Виолетта Орлова