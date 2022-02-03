Кубомедузы могут убить человека за несколько минут, их яд содержит токсины, которые поражают сердце, нервную систему и клетки кожи.

На острове Маврикий едва не погибла королева красоты Пратиштха Раут, которая в 2020 году победила в конкурсе "Мисс Англия". Девушку прямо в ягодицу ужалила медуза-убийца.

Раут могла умереть за считанные минуты, передает издание Daily Star.

Девушка отдыхала на Маврикии вместе с пятью другими королевами красоты. Они плавали на лодке, и Раут решила добраться до берега вплавь. Когда королева красоты оказалась в воде, она ощутила что-то на своих ногах и ягодицах.

"Я плавала, наслаждаясь прекрасным видом на пляж, когда вдруг почувствовала что-то в нижней части тела, подумала, что это просто водоросли, и проплыла мимо. Затем мои ноги начали щипать в агонии, я подумал, может быть, это укусы насекомых и волдыри, которые реагируют на морскую соленую воду", - рассказала о том инциденте Раут.

По словам девушки, ее кожа начала "таять" от укуса, она испытала невероятную боль и сравнила ее с предсмертной агонией. На ягодице и ногах Раут начала появляться сыпь, которая сильно жгла и была очень похожа на ожоги. Когда девушка не могла уже ни сидеть, ни ходить, ее срочно доставили из отеля в больницу.

"К сожалению, из-за неопределенности реакции на укус медузы врач больницы решил понаблюдать за мной в течение ночи и дал мне много лекарств, чтобы облегчить боль и остановить распространение реакции", - поделилась воспоминаниями "Мисс Англия".

Читайте такжеИз океана на побережье вынесло загадочное коричневое существо (фото)Оказалось, девушку ужалила кубомедуза - смертельно опасный вид медуз, от яда которых человек может умереть в течение нескольких минут.

К счастью, королеве красоты повезло. Ее успели спасти и сейчас ее жизни уже ничего не угрожает. Инцидент произошел 28 января. Модель не знала, что в то время на острове было опасно купаться в океане. Однако местные СМИ предупреждали туристов о том, что возле Маврикия были замечены кубомедузы, способные убить человека.

Ранее УНИАН уже сообщал, что туристы случайно привезли из Коста-Рики ядовитое существо. Скорпион заполз в их чемодан.

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