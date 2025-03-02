Идея о том, что сначала нужно прекратить огонь, а потом договариваться о полноценном мире, уже дважды не сработала на Донбассе.

Минские соглашения позволили остановить активную фазу войны на Донбассе в 2015 году, но не привели к окончательному миру из-за своих фундаментальных недостатков. Новое перемирие не должно повторить старых ошибок, пишут на страницах Foreign Affairs украинские аналитики Татьяна Киселева и Юна Потемкина.

Они отмечают, что до сих пор вектор мирного урегулирования, избранный президентом США Дональдом Трампом, слишком сильно напоминал Минский процесс.

Так называемый Минск 1, заключенный в 2014 году, быстро потерпел фиаско, а Минск 2, заключенный в начале 2015 года, установил условия прекращения огня и очертил шаги к политическому урегулированию на Донбассе. Но соглашение никогда не было должным образом реализовано и в конце концов было окончательно осквернено российским вторжением 2022 года.

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"Добиваясь принципиального согласия и откладывая работу над деталями, в середине 2010-х Кремль устроил ловушку, которая разрушила Минские договоренности - этот трюк он, кажется, хочет повторить сейчас", - говорится в публикации.

Аналитики отмечают, что до сих пор Трамп сосредотачивался на скорейшем прекращении огня в Украине, но он не выдвигал никаких требований к Путину, чья армия продолжает давить на Украину, в том числе атакуя гражданскую инфраструктуру.

Киселева и Потемкина считают неправильным путем стремление к скорейшему перемирию еще до подписания полноценного мирного соглашения. По их мнению, это позволит России манипулировать переговорами.

"Прежде всего необходимо стабилизировать линию фронта, чтобы продолжающиеся боевые действия не омрачали переговоры. Тогда для избежания сокрушительной двусмысленности "Минска" и недостатков правоприменения понадобится время. Это потребует существенной подготовки и координации сторон, включая Россию, Украину и Европу, а также Соединенные Штаты", - пишут аналитики.

Они отмечают, что главным недостатком "Минска" было отсутствие долгосрочного решения. И это то, чего не стоит повторять.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, Британия и Франция начинают работу над новым мирным планом для Украины. По словам британского премьера Стармера, согласованный план впоследствии представят Трампу.

Также мы приводили мнение Дональда Трампа, который перед встречей с Зеленским в Белом доме заявил, что война в Украине закончится или очень быстро, или вообще никогда. Первым шагом на пути к мирному урегулированию в Украине должно стать прекращение огня, считает американский президент.

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