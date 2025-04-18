Проект может стоить сотни миллиардов долларов.

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска, а также двое партнеров лидируют в борьбе за ключевую часть противоракетного щита "Золотой купол" президента Дональда Трампа.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на шесть человек, знакомых с этим вопросом. Компания Маска сотрудничает с производителем программного обеспечения Palantir (PLTR.O) и производителем беспилотников Anduril. Примечательно, что все три компании были основаны основными политическими сторонниками Трампа.

По данным источников агентства, процесс принятия решений по "Золотому куполу" находится на ранней стадии, и в будущем как его структура, так и исполнители проекта могут измениться.

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План трех компаний предусматривает создание и запуск на орбиту от 400 до более 1000 спутников, которые будут кружить вокруг земного шара, фиксируя ракеты. Еще 200 ударных спутников будут вооружены ракетами или лазерами, и они будут сбивать эти ракеты. По данным источников, группа SpaceX, вероятно, не будет участвовать в вооружении спутников.

Пентагон не ответил на подробные вопросы Reuters. Однако там сказали, что дадут Трампу "варианты для принятия решения в соответствии с исполнительным приказом и в соответствии с указаниями и сроками, установленными Белым домом".

"SpaceX предложила определить свою роль в "Золотом куполе" как "услугу подписки", в которой правительство платило бы за доступ к технологии, а не владело бы системой полностью. По словам двух источников, модель подписки, о которой ранее не сообщалось, может обойти некоторые протоколы закупок Пентагона, что позволит развернуть систему быстрее. Хотя такой подход не нарушает никаких правил, правительство может быть привязанным к подписке и потерять контроль над развитием системы и ценообразованием", – пишут журналисты.

Стоит также отметить, что в Пентагоне некоторые обеспокоены такой моделью. "Золотой купол" по "подписке" был бы необычным для столь важной оборонной программы.

Крупными игроками в развертывании системы также могут быть такие давние подрядчики, как Northrop Grumman (NOC.N), Boeing (BA.N) и RTX (RTX.N). В целом интерес к Программе проявили более 180 компаний.

Некоторые эксперты считают, что общая стоимость "Золотого купола" может достичь сотен миллиардов долларов. Источники Reuters говорят, что SpaceX подает заявку на участие в инициативе "Золотой купол" под названием "шар наблюдения". Речь идет о создании созвездия спутников, которые будут обнаруживать ракеты, отслеживать их траекторию и определять, направляются ли они в сторону США. Предварительные инженерные и проектные работы будут стоить от 6 до 10 млрд долларов, подсчитали в компании.

Ряд демократов в Конгрессе США выразили обеспокоенность тем, что Илон Маск участвовал в торгах на получение федеральных контрактов во время его работы в Белом доме.

В свою очередь, конгрессмен Дональд Бейер говорит, что он обеспокоен ролью SpaceX, учитывая беспрецедентный "внутренний доступ Маска к непубличной информации и данным". По его словам, любые контракты, заключенные с ним или его компаниями, являются "подозрительными".

"Золотой купол" Трампа

В марте телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп определил одной из приоритетных задач для Пентагона разработку оборонной системы "Золотой купол". Она должна была бы защитить Штаты от ударов дальнобойными ракетами.

Отмечается, что эта система должна быть похожей на израильский "Железный купол". Точная ее стоимость неизвестна, однако, вероятно, на это пойдут сотни миллиардов долларов.

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