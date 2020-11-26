Одно дело быть прекрасным игроком, окруженным другими замечательными игроками, но Марадона творил магию среди посредственности.

Фанатам футбола повезло жить во времена, когда две суперзвезды одновременно претендуют на звание лучшего игрока в истории спорта. И еще большее везение в том, что мы можем наблюдать за соревнованием между Лионелем Месси и Криштиану Роналду неделю за неделей, в прямом эфире перед глобальной аудиторией из миллиардов зрителей.

Читайте такжеВ Аргентине объявили трехдневный траур из-за смерти МарадоныБлагодаря YouTube можно просматривать видео высочайшего качества с их лучшими моментами и каждым голом, который они хоть когда-либо забили, - пишет Bloomberg. Когда Диего Марадона претендовал на титул лучшего, у большей части мира была возможность взглянуть на его гений только каждые четыре года, когда он выступал за Аргентину на Чемпионатах мира в 1982-м, 1986-м, 1990-м и 1994-м годах.

В те времена нельзя было пересмотреть основные моменты его игры за ФК "Барселона" или "Наполи" (в Неаполе его до сих пор считают полубожеством, полукоролем). Сейчас в сети есть зернистые кадры Марадоны на подъеме включительно с именно тем голом в игре против Англии на стадионе "Ацтека" 22 июня 1986 года. Но это лишь небольшой намек на то, на что он был способен. И все эти видео не могут быть вескими доказательствами утверждений, что он был лучшим за все времена.

Претендентам на этот титул из предыдущих поколений еще труднее собрать такие доказательства. Это касается венгра Ференца Пушкаша, аргентино-испанского игрока Альфредо ли Стефано, бразильца Пеле, нидерландца Иоганна Кройфа, немца Франца Бекенбауэра и др. То, что они играли в разных условиях, по разным правилам, на разных позициях, делает утверждение еще более спорным.

Читайте такжеВ честь Марадоны могут переименовать стадион в ИталииИменно поэтому нельзя сказать точно, был ли Марадона технически лучшим футболистом. Но несмотря на это, он все же был лучшим за все времена. И это утверждение основывается на простом факте: Марадона больше других претендентов бросает вызов утверждению, что футбол - это командный спорт.

Большую часть своей карьеры Марадона играл в командах, в которых не было других игроков мирового значения. Стоит лишь пробежать глазами по списку состава "Наполи", с которым он завоевал первенство в итальянском футболе в 1986-1987 годах. Там нет никого, кто вошел бы в зал славы "Серии А". У Марадоны была чуть лучше поддержка в Аргентине, которую он дважды вывел в финал Чемпионата мира, завоевав победу в 1986-м и подойдя до боли близко к ней в 1990-ом. Но никто не будет спорить, что Хорхе Вальдано был для Марадоны тем, кем Жаирзиньо был для Пеле в 70-х.

"Одно дело быть прекрасным игроком в окружении других прекрасных игроков. С этой точки зрения, Месси и Роналду очень повезло с командами их клубов. Но Марадона творил магию с посредственным материалом", - говорится в статье.

Еще более удивительным его случай делает тот вес ожиданий, который он нес на своем миниатюрном телосложении. Когда Марадона подписал контракт с "Наполи" в 1984-м, клуб никогда не побеждал в итальянской лиге. Но фаны клуба сразу же начали мечтать о чемпионской славе. "Pibe de oro" или "золотой парень" был не меньшим талисманом, чем капитаном и игроком.

Читайте также"Наступило время слез": футбольный мир простился с Диего МарадонойДругие футболисты, и Месси среди них, тоже вынуждены иметь дело с аналогичным давлением. Но современные суперзвезды окружены пиар-специалистами и психологами, которые им помогают. У Марадоны не было такой поддержки за пределами поля, так же, как и на нем. Но несмотря на это, он приносил "золото" клубу и стране снова и снова. Пока не перестал.

Возможно, то, что бремя гения Марадоны так зрелищно его раздавило, было неизбежным. Но он держал его достаточно долго, чтобы претендовать на титул лучшего игрока всех времен.

Диего Марадона: главное

Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября из-за остановки сердца. Ему было 60 лет.

Марадона выступал на позициях атакующего полузащитника и нападающего, а завершил карьеру в 1997-м году.

Марадона представлял клубы "Аргентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюеллс Олд Бойз". За сборную Аргентины он провел 91 матч и забил 34 гола.

Главным успехом в карьере Марадоны стала победа на чемпионате мира 1986 года. Также он является вице-чемпионом мира 1990 года.

Марадона является автором одного из самых известных голов в истории футбола. На 51-й минуте четвертьфинала ЧМ-1986 он отправил мяч в ворота англичан рукой, чем принес аргентинцам победу со счетом 2:1.

В ходе своей тренерской карьеры он возглавлял сборную Аргентины в период с 2008 по 2010 годы.

УНИАН собрал главные достижения Марадоны на футбольном поле в одном материале.

Футбольный мир попрощался с Диего Марадоной в соцсетях.

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Перевод: Лесь Дымань