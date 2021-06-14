В мае 2020 года весь портфель недвижимости Илона Маска оценивался в $100 млн - это были семь особняков в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Основатель Tesla Илон Маск решил продать последний из принадлежащих ему домов - большой особняк в районе залива Сан-Франциско.

Продав этот дом, Маск формально выполнит свое обещание, данное чуть больше года назад, когда он объявил, что продаст всю свою недвижимость и значительную часть другого имущества.

«Решил продать свой последний оставшийся у меня дом. Нужно, чтобы его купила какая-нибудь большая семья, которая будет в нем жить. Это особенное место», - написал он в Twitter.

Обещание Маск дал в ответ на критику по поводу своего значительного состояния. А сообщение о продаже последнего дома появилось спустя неделю после публикации данных расследования ProPublica о том, что 25 богатейших американцев, и Илон Маск в их числе, платили значительно меньший налог на прибыль, чем должны были по общим правилам.

Читайте такжеШутка Илона Маска обвалила курс биткоинаВ мае 2020 года весь портфель недвижимости Илона Маска оценивался в $100 млн - это были семь особняков в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. С продажей последнего дома у бизнесмена не остается в собственности жилой недвижимости. Сам он с прошлого года живет в Техасе, где арендует дом у контролируемой им компании SpaceX за $50 тыс, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая