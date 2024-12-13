Это четвертый глава правительства после переизбрания Эммануэля Макрона президентом в апреле 2022 года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил нового премьера Франции, им станет Франсуа Байру.

"Президент Республики назначил Франсуа Байру премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

73-летний Франсуа Байру - соратник президента Франции Эммануэля Макрона и лидер центристской партии MoDem ("Демократическое движение"). Он трижды баллотировался кандидатом на выборах президента Франции - в 2002, 2007 и 2012 годах.

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Это четвертый глава правительства после переизбрания Эммануэля Макрона президентом в апреле 2022 года. Он сменит на этом посту Мишеля Барнье после того, как предыдущее правительство отправили в отставку после рекордно короткого срока работы - 91 день.

При этом СМИ отмечают, что решение, скорее всего, было принято в последнюю минуту. Так, по данным Le Monde, Эммануэль Макрон еще сегодня утром сообщил Байру, что отверг его кандидатуру.

Политический кризис во Франции

Национальная ассамблея Франции в начале декабря проголосовала за отставку правительства во главе с премьер-министром Мишелем Барнье. Он занял эту должность лишь в начале сентября этого года. Главной причиной послужило решение Барнье воспользоваться спецпроцедурой для принятия госбюджета в обход парламента.

При этом некоторые экзит-полы показывают, что большинство французов хочет, чтобы нынешний президент Эмманюэль Макрон ушел в отставку из-за роспуска правительства страны во главе с премьер-министром Мишелем Барнье. Кроме этого люди требуют провести президентские выборы уже в 2025 году.

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