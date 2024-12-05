Макрон сказал, что не покинет свой пост до 2027 года.

Социальный опрос показал, что многие французы хотят, чтобы нынешний президент Эмманюэль Макрон ушел в отставку из-за роспуска правительства страны во главе с премьер-министром Мишелем Барнье. Помимо этого люди требуют провести президентские выборы уже в 2025 году.

Об этом сообщает Le Point на основе опроса, проведенного Cluster17 эксклюзивно для издания.

Некоторые оппозиционные законодатели призвали Макрона уйти в отставку после того, как в среду, 4 декабря, его правительство было свергнуто в результате вотума недоверия. Тем не менее он сказал, что не покинет свой пост до 2027 года, когда его второй президентский срок подойдет к концу, отметили журналисты.

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Социологи поделились, что 54% опрошенных французов выступают за отставку Макрона. Также они заявили, что хотят, чтобы уже в 2025 году во Франции были проведены досрочные президентские выборы.

По данным социологов, поддержка идеи проведения досрочных выборов сконцентрирована в основном среди наиболее "антисистемного" электората. Умеренные избиратели же выступают против этого решения.

В издании напомнили, что лидер крайне правых Марин Ле Пен говорила о том, что Макрон виноват в том, что правительство Франции уходит в оставку. Она подчеркнула, что решение об уходе с должности нынешний президент должен принять самостоятельно.

Эмманюэль Макрон - последние новости

Ранее УНИАН писал, что 22 ноября президент США Джо Байден созвонился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном после удара новой баллистикой по Украине. Политики обсудили ряд глобальных и двусторонних вопросов, среди которых полномасштабная война в Украине.

Кроме того, Макрон говорил о том, что поддерживает решение разрешить Украине использовать дальнобойные американские ракеты для ударов вглубь России. По его словам, это ответ на привлечение войск КНДР к боевым действиям.

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