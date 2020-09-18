Саму же картину подписали как: "Предварительные ласки".

На стене одного из домов в Минске появился мурал с двусмысленным смыслом – на нем Путин обнимается с Лукашенко.

Фото опубликовали в Telegram-канале Nexta Live.

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Уличный художник изобразил двух президентов на розовом фоне.

При этом Путин засовывает палец в рот Лукашенко. Их позы напоминают скорее проявления поведения влюбленных, чем объятия политических союзников.

Саму же картину подписали как: "Предварительные ласки".

В последнее время Запад уверяется в незаурядной поддержке, в частности финансовой Беларуси со стороны Кремля. При этом эксперты опасаются, что отношения Лукашенко и Путина могут сказаться на суверенности территорий соседних стран, в том числе и Украине.

Сам российский премьер Михаил Мишустин на встрече с белорусским главой заявил о прогрессе по вопросу будущего Союзного государства.

Союзное государство России и Беларуси

В прошлом году лидеры РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились создать единые парламент и правительство.

Сообщалось, что запланированное Союзное государство - это надгосударственное объединение РФ и Беларуси с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств. Впрочем, уже через месяц Лукашенко заявил, что "никто не собирается сдавать независимость и суверенитет страны, даже братской России".

Ранее Лукашенко заявил, что его страна терпит огромные убытки из-за неравных торговых отношений с Россией. По его словам, ни один документ об интеграции Беларуси с РФ не будет утвержден без решения принципиальных для Минска вопросов.

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Автор: Яна Ставская