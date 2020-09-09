Эксперт предполагает, что сейчас уже мнением Александра Лукашенко никто не будет интересоваться и спрашивать, на что он согласен, а на что – нет.

Во время анонсированной встречи президентов Беларуси Александра Лукашенко и России Владимира Путина будет обсуждаться поэтапный план слияния этих двух стран в новое союзное государство.

Об этом изданию Главред рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Эксперт предполагает, что сейчас уже мнением Лукашенко никто не будет интересоваться и спрашивать, на что он согласен, а на что – нет.

"Думаю, Путин вообще припомнит 2018 год и захочет отыграться на Лукашенко. Ведь тогда была готова вся правовая база для создания нового единого государства, которое Путин рассчитывал преподнести россиянам как подарок после своего очередного избрания (неслучайно тогда активно раскручивалась идея о Путине как о "собирателе земель русских"), но Лукашенко дал задний ход, начав с того, что обломал россиянам вхождение Беларуси в рублевую зону", - считает Жданов.

По мнению эксперта, теперь у Лукашенко будет один-два года для решения всех политических, экономических и финансовых вопросов, необходимых для слияния двух государств.

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Жданов напомнил, что в 2018 году Лукашенко предлагали должность главы объединенного парламента в новом союзном государстве, но тогда она его не устроила, поскольку он хотел, как минимум, пост премьер-министра. Эксперт считает, что теперь Лукашенко "перебирать особо не будет".

"Потому что ситуация в Беларуси такова, что, если Россия отвернется от неё и от Лукашенко, то Запад просто разорвёт батьку на части. Практически Лукашенко сейчас держится только за счёт российских штыков",- считает Жданов.

По мнению эксперта, Лукашенко сейчас стоит перед выбором без выбора и все теперь зависит от решения Путина.

"Он попал в капкан, и теперь всё зависит от решения Путина. В принципе, Лукашенко и сейчас могут предложить должность главы парламента или должность секретаря госсовета, поскольку в той структуре, которую хочет выстроить Путин под себя, не будут важны никакие другие должности: фактически будет создана конституционная монархия под главу госсовета. И, скорее всего, будет предусматриваться преемственность власти, оглашение наследника. Шут у трона, то есть господин Жириновский, как-то сказал, что это были последние выборы в Российской Федерации", - резюмировал Жданов.

Союзное государство России и Беларуси

В начале сентября 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске заявил о прогрессе по вопросу будущего Союзного государства.

В начале августа, накануне президентских выборов в Беларуси, Александр Лукашенко заявил, что создать совместное с Россией государство уже не выйдет.

Союзное государство - конфедеративное союз Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписан 8 декабря 1999 в Москве. Он вступил в силу 26 января 2000 после обмена ратификационными грамотами между и.о. президента РФ Владимиром Путиным и президентом РБ Александром Лукашенко. В конце 2019 была утверждена дорожная карта более углубленной интеграции Беларуси в составе Союзного государства. На пути завершения образования Союзного государства как реального государственного образования стала позиция президента Беларуси Александра Лукашенко, который не хочет терять свою власть вследствие ликвидации Беларуси в рамках Союзного государства.

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Автор: Александр Топчий