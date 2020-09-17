О сроках возврата кредита Москва не говорит.

Для предоставления Александру Лукашенко кредита России придется вносить изменения в Налоговый кодекс – чтобы включить Беларусь в перечень стран, которым РФ предоставляет межгосударственные кредиты.

Об этом в комментарии российскому агентству Интерфакс сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

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"Такие поправки подготовлены к Бюджетному кодексу. Как только их примут, мы начнем работу по предоставлению межгоскредита", – добавил российский министр.

Силуанов утверждает, что Россия взамен кредита получит «стабильность финансов нашего партнера».

"Мы получим гарантии устойчивого выполнения Беларусью обязанностей перед российскими контрагентами, а именно так формулируются условия кредита, чтобы Беларусь не допускала просрочек по обязанностям как непосредственного суверена, так и компаний, где присутствует государственное участие, где заемщиком является Беларусь", – ответил россиянин.

Кредит России для Лукашенко: что известно

Межгосударственный кредит Кремль выдаст республике в рублях суммой 1 миллиард долларов двумя траншами – в 2020 и 2021 годах. В то же время Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) выдаст еще 500 миллионов в долларах с 1,2 миллиарда.

Министр финансов России Антон Силуанов поясняет, что кредит Беларуси выдают как «антикризисную поддержку», в частности на борьбу с COVID-19: «И в целом, это поддержит баланс Беларуси. По оценкам на сегодня, вкладчики забрали около 1 миллиарда из банков, поэтому платежный баланс будет поддержан таким образом», – заявил он.

О сроках возврата кредита Москва не говорит. Минфин РФ предполагает, что выплата соседом одолженных средств будет длиться в течение 10 лет.

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Автор: Яна Ставская