За публичное отрицание геноцида устанавливается уголовная ответственность.

Александр Лукашенко подписал Закон "О геноциде белорусского народа".

Об этом 5 января сообщает его пресс-служба.

"Законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР в указанный период", - говорится в сообщении.

За публичное отрицание геноцида белорусского народа устанавливается уголовная ответственность. К примеру, под нее будет подпадать размещение соответствующей информации в СМИ либо в интернете.

Что такое геноцид: справка

Геноцид - это форма массового насилия, которую ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую.

Читайте такжеМинск направил Киеву ноту из-за участия белорусов в марше по случаю дня рождения БандерыСреди путей уничтожения могут быть убийства членов этой группы, причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства; меры, рассчитанные на предотвращение деторождения, насильственная передача детей из одной группы в другую, умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы.

Как сообщал УНИАН, ранее большинство опрошенных социологами украинцев (85%) выразили согласие с утверждением, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа.

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