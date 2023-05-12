Исключениями стали мероприятия по случаю 9 мая, да и тогда диктатор имел очень болезненный вид.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко с начала мая почти не появляется на публике.

Белорусское издание "Зеркало" проанализировало график Лукашенко и пришло к выводу, что в мае у него практически не было публичных событий. Третий день подряд диктатор вовсе не появляется на публике.

"Аномалии в распорядке белорусского политика как раз начались в мае, еще до поездки в Москву на День Победы", - отмечает издание.

Видео дня

3, 4 и 5 мая у Лукашенко было лишь одно публичное мероприятие - вручение государственных наград заслуженным деятелям разных сфер 5 мая. Уже СМИ обратили внимание на его осипший голос. Это выглядело подозрительно, ведь Лукашенко довольно часто проводит многочасовые публичные встречи, в частности с журналистами.

Всего в мае, не учитывая меры до 9 мая, Лукашенко провел лишь два публичных мероприятия: совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности и правопорядка и мероприятия по охране госграницы (его показали только на фото, но не на видео) и уже упомянутое выше награждение.

"Таким образом можно констатировать, что с начала мая Лукашенко за редкими исключениями не появляется на публике. С чем именно это связано и какое сейчас состояние его здоровья - неизвестно, поскольку пресс-служба вопрос никак не комментирует", - пишет издание.

Куда исчез Лукашенко?

Во время парада в Москве 9 мая Лукашенко стало плохо. Он не приехал на званый обед своего друга Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил бегство Лукашенко с парада тем, что тот очень и занят.

По данным СМИ, Лукашенко в Москве вызвали бригаду медиков. Ему ставили капельницу, а потом отправили домой. В Минске диктатор вышел к журналистам, хромая. Вместе с Лукашенко были его сыновья, которые следили за каждым движением старого диктатора. Кроме того, политик отказался и от традиционной речи.

На фоне слухов об ухудшении здоровья диктатора, ходят другие слухи - кто же заменит его после смерти. Политологи утверждают, что власти в соседней стране в таком случае должны перейти к председателю верхней палаты парламента Республики Беларусь Натальи Кочановой.

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