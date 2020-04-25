Лукашенко анонсировал принятие новой Конституции Беларуси в ближайшие пять лет

Президент Беларуси также заявил, что предстоящие в 2020 году президентские выборы пройдут в соответствии с нынешним основным законом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал принятие новой Конституции страны в ближайшие пять лет.

Читайте такжеПосадил сосны: несмотря на карантин Лукашенко устроил "традиционный субботник" в Чернобыльской зоне (фото)

Об этом он заявил в субботу журналистам, посещая Гомельскую область, сообщает БелТА.

"Вопрос Конституции… Он же не снимается. Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию", - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси также заявил, что предстоящие в 2020 году президентские выборы пройдут в соответствии с нынешним основным законом.

"Тут можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по Конституции, как я и обещал", - отметил он.

Как сообщл УНИАН, очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться летом 2020 года. Лукашенко ранее заявлял, что планирует вновь баллотироваться на пост президента.