На Лукашенко подали заявление в полицию за неспособность противодействовать пандемии

Заявление в полицию на президента Беларуси подал сын умершей от коронавируса местной жительницы.

Сын погибшей от коронавируса 68-летней гражданки Беларуси подал заявление в местную полицию на белорусского президента Александра Лукашенко, обвинив его в неспособности принять адекватные меры для борьбы с распространением пандемии.

Об этом сообщает Reuters.

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68-летняя мать заявителя умерла в больнице Витебска. Сам мужчина проживает во Франции.

«Лукашенко не принял необходимые меры вовремя. И если этот человек осуществляет власть, не принимает эти меры, он ничего не делает, он должен быть привлечен к ответственности, как и любой другой гражданин», – сообщил заявитель журналистам.

По его словам, медики до последнего не признавались, что причиной смерти женщины был коронавирус.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко объяснил, почему не будет вводить ограничительные меры для нераспространения коронавируса внутри страны.