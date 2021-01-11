Изменить традиционное название попросила сама Грузия, поскольку сегодняшнее название считает русифицированным.

В Литве официально утвердили название Сакартвело для Грузии. Она будет использоваться во всех официальных документах.

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Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS, об этом заявил председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис.

"В настоящее время Сакартвело уже является официальным названием", - заявил Антанайтис.

По его словам, 21 декабря прошлого года комиссия приняла решение исключить из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово Gruzija и вписать Sakartvelas.

"Резолюция комиссии, принятая два года назад, определила Сакартвело вторым неофициальным названием. Нужен был переходный период, чтобы определить, воспринимает ли общественность это название. Очевидно, что оно прижилось в обществе чрезвычайно быстро. Это было на самом деле очень неожиданно", - добавил Антанайтис.

Грузия остается по-прежнему употребляемым названием, в публичном пространстве ее можно употреблять.

Изменить традиционное название попросила сама Грузия, поскольку сегодняшнее название считает русифицированным. В то же время нынешняя версия названия имеет длительную историю, а аутентичное название Сакартвело официально ранее не использовало ни одно государство Евросоюза.

Сакартвело-что это такое

Жители Грузии применяют к своей стране название Сакартвело. Это самоназвание происходит от основного центрального грузинского региона Картли из классических и византийских источников, вокруг которого в раннем средневековье было сформировано культурное и политическое единство грузин.

Тем не менее, в большинстве языков закрепилось латинское название страны - Georgia (Георгия).

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Автор: Дмитрий Захаров