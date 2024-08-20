Беларуская сторона якобы перебросила к украинской границе, в частности, зенитные ракеты.

Продолжается война в Украине, и беларуские власти разместили на границе нашей страны войска противовоздушной обороны и авиацию на следующий день после того, как беларуский диктатор объявил о стягивании к территории вдоль границы почти трети своей армии.

На украинско-беларуской границе развернуты военные радиотехнического корпуса Беларуси, туда стянуты зенитные ракеты, приводит AP слова командующего войсками беларуской противовоздушной обороны генерал-майора Андрея Лукьяновича, сказанные в эфире национального телевидения страны.

По его словам, такой шаг "значительное усиление". Украинская сторона не подтверждала усиление войск Беларуси на нашей границе.

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Напомним, Александр Лукашенко 18 августа утверждал, что приказал отправить на границу с Украиной почти треть армии Беларуси. Стоит отметить, что, согласно данным из открытых источников, беларуская армия насчитывает около 60 тысяч человек. Диктатор говорил, что отдал приказ о перемещении войск якобы потому, что украинская сторона разместила на границе более 120 тысяч военных.

Стоит отметить, что Беларусь поддержала Россию во время полномасштабного вторжения в Украину - разрешила россиянам зайти на нашу территорию с севера. Кроме того, в начале противостояния из Беларуси по Украине совершались ракетные удары.

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