По словам литовского политика, Советский Союз не смог побороться со статусом империи, как другие страны Запада.

В понимании России на Западе есть определенный ментальный недостаток, считает бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Когда западные империи разрушались, Советский Союз смог представить себя как антиимпериалистическую силу. Возможно, потому, что страны Запада, которые имели свои империи, чувствовали себя виноватыми, они не были в позиции, чтобы разоблачить Советский Союз, сказав: "Вы такие же, как и мы"", - подчеркнул он в интервью "Телеграф".

По его словам, страны Запада платили цену за уничтожение империй, отпускали колонии, которые становились независимыми странами, однако такую цену они будут платить еще десятилетиями.

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"А Советскому Союзу удалось каким-то образом избежать этого процесса. Украинцы, литовцы и другие порабощенные народы вынуждены были молчать. Когда мы получили независимость, нам снова сказали молчать: "Нельзя критиковать Россию, потому что она обидится". Это позволило имперскому духу остаться живым. И это часть их ментальности, потому что они никогда не платили цену за свои поступки. Ни во времена Екатерины II, ни во времена Сталина или Ленина, ни во времена Путина", - подчеркнул Ландсбергис.

Дипломат считает, что сейчас Россию нужно называть империей, ведь это то, чем она является на самом деле.

Также у политика спросили, готов ли Запад к тому, что Россия проиграет в войне против Украины, из-за чего может распасться, на что он ответил:

"Я считаю, что важнее стоять за принципы, чем пытаться управлять будущим России. Иногда можно услышать такой аргумент: "Мы должны подумать, а что будет с Россией? Если Украина победит, Россия распадется, и у нас будут проблемы. Возможно, Украине не стоит выигрывать". Но Украина не начинала эту войну. Украина была атакована. Украина должна иметь возможность защищать себя, изгнать Россию. А что произойдет с Россией - это уже ее проблема. И чем быстрее они поймут урок, что за агрессию против соседей нужно платить высокую цену, тем лучше".

По словам дипломата, если страны Запада этого не поймут, то Россия будет продолжать нападать на другие государства.

"Период России, который внушал наибольшую надежду, был сразу после распада Советского Союза, в 1990-х. Я использую слово "надежда", потому что она не реализовалась так, как на то надеялись западные идеалисты. Но кто знает, это может занять очень много времени. Вспомните, например, Францию. Пять республик должны были измениться, чтобы нынешняя Франция стала такой, как есть. Поэтому демократия - это очень долгий процесс иногда. То же самое с Россией. Но управлять ею в ее нынешнем состоянии означает позволять опасности "зреть" и одновременно подвергать ей всех нас - Украину, Литву, Польшу, Молдову, Грузию, Армению", - отметил Ландсбергис.

По мнению политика, это своеобразный "рак", который разрастается, а с участием КНДР в войне, опасность становится еще более очевидной.

"Южная Корея говорит: "Посмотрите, мы тоже в опасности". Тайвань, откуда я только что вернулся, использует тот же пример. Они говорят: "Мы учимся на украинских уроках. Нам угрожает опасность"", - подытожил бывший министр.

Литва и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, 20 января Литва передала Украине новый пакет помощи. Партнеры доставили тысячи беспилотников от литовских производителей, а также тепловизоры и пятитонные телескопические погрузчики.

В то же время Минобороны Украины сообщало, что Литва вложит миллионы евро в производство украинской ракеты "Паляница". В стране подчеркнули, что Вильнюс остается преданным партнером Киева и хочет эффективно помогать.

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