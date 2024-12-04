Он пристыдил европейские страны за то, что они скупятся на помощь Украине, будто выискивают те деньги, роясь по помойкам.

Война в Украине может быть решена только на поле боя, а все остальное - это иллюзия. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО, передает Громадського радио.

Он выразил убеждение, что насколько сильной может быть Украина на поле боя, настолько сильной она будет однажды на переговорах, поскольку другого пути нет.

"Есть иллюзия, что мы не можем обеспечить Украину всем необходимым. И поэтому мы будто роемся в мусоре, выискивая пару сотен миллионов евро или долларов на поддержку Украины. Но, если вы посмотрите на... Афганистан и Ирак - мы потратили триллионы на эти войны. Поэтому, если сравнивать, сколько мы потратили на Украину, это мизер", - констатировал литовский министр.

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Он добавил, что говорить о том, что страны-члены НАТО не могут обеспечить Украину тем, что ей нужно - это тоже иллюзия.

"Если мы хотим, чтобы в Украине был мир, нам придется предоставлять ей гарантии безопасности, и с нашей точки зрения нет лучшего, более дешевого способа предоставления гарантий безопасности, чем фактические гарантии безопасности НАТО по ст. 5", - выразил убеждение глава МИД Литвы.

Литва и Украина

В конце ноября посол Литвы при НАТО Дейвидас Матульонис заявил, что Вильнюс поддерживает идею Парижа относительно возможной отправки войск западных государств в Украину. Он отметил, что если Франция примет подобное решение, то ей не нужно для этого разрешение Альянса.

А 17 ноября в Литве подтвердили, что Украина получила от западных партнеров разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ. Президент страны Гитанас Науседа сказал, что снятие запретов на такие удары станет решающим моментом в украинской борьбе с российским агрессором.

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