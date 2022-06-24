В настоящее время общий объем средств, выделенных ЕС на вооружение для Украины, составляет 2 млрд евро.

Лидеры стран-членов Европейского Союза призвали технические службы Совета ЕС ускоренно работать для усиления военной поддержки Украины.

Об этом говорится в выводах Европейского совета, принятых на встрече глав государств и правительств стран-членов ЕС 23 июня в Брюсселе.

"Европейский Союз остается решительно настроенным продолжать оказывать военную поддержку, чтобы помочь Украине реализовать ее неотъемлемое право на самооборону против российской агрессии и защищать ее территориальную целостность и суверенитет", - говорится в документе.

В частности, с этой целью лидеры ЕС призывают Совет ЕС "быстро работать над дальнейшим усилением военной поддержки".

Как сообщал УНИАН, 24 мая Европейский Союз утвердил решение о выделении четвертого транша в размере 500 млн евро на вооружение для Украины. Таким образом общий объем средств, выделенных ЕС на вооружение для Украины, составляет 2 млрд евро.

Также сказано, что объем оружия, который будет предоставлен в новом пакете поддержки, соответствует текущим приоритетам, высказанным украинским правительством.

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