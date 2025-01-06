По его словам, тот извинялся.

В начале полномасштабного вторжения самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко извинялся перед Киевом за обстрелы с его территории.

Об этом в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману рассказал украинский президент Владимир Зеленский. Он добавил, что Лукашенко возложил всю вину за ракетные обстрелы на кремлевского правителя Путина:

"Ну, ты поверь, Володя, это не я. Я не контролирую, это просто ракеты, это Путин. Я ему говорил, что не надо. Это было без меня".

На слова Зеленского о том, что Лукашенко является таким же убийцей, как и Путин, тот предложил Киеву ответить, нанеся удар по Мозельскому нефтеперерабатывающему заводу.

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Роль Беларуси в войне

Напомним, в начале полномасштабного вторжения Лукашенко предоставил территорию страны россиянам. Оккупанты наступали и запускали ракеты из Беларуси, а также проходили там лечение.

Кроме того, Лукашенко причастен к депортации детей из Украины. Он признавался, что помогает кремлевскому правителю Путину в этом.

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