Глава Госдепа заверил, что скрыть нарушения будет довольно сложно.

За соблюдением потенциального режима прекращения огня в Украине можно будет следить со спутников, а также используя другие средства наблюдения. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Ирландии, передает The Guardian.

По его словам, стороне, которая нарушит перемирие, будет довольно сложно скрыть применение дронов, баллистических ракет и артиллерии.

"Современная война интересна тем, что следить за ее ходом легче, чем когда-либо раньше, потому что есть очень много "глаз" на земле, а также существуют всевозможные средства наблюдения, такие как коммерческие спутники и тому подобное. Будет довольно трудно скрыть удары дронами, ракетами, баллистикой и артиллерией. Мы считаем, что это можно будет мониторить", - пояснил Рубио.

Видео дня

Госсекретарь США добавил, что в случае, если Россия согласится на временное перемирие, Украине и РФ придетя определиться с тем, кому они доверят мониторинг соблюдения режима прекращения огня "на земле". По мнению Рубио, это является обычной практикой, потому с данным вопросом не должно возникнуть никаких проблем.

"Мы рады, что украинцы согласились на перемирие. Теперь дело за Россией, которая должна сказать "да". Если Россия согласится, то это будет очень хорошей новостью. Если они ответят "нет", то нам нужно будет все проанализировать. Если они ответят "нет", это скажет многое о том, каковые их цели и каковы их истинные намерения", - добавил Рубио.

Переговоры о временном перемирии в Саудовской Аравии

Как писал УНИАН, 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры между Украиной и США, в результате которых Киев принял предложение о 30-дневном режиме прекращения огня.

В ответ на это Соединенные Штаты возобновили предоставление военной помощи Украине и обмен разведывательной информацией.

По словам Рубио, теперь свой ответ на предложение о прекращении огня должна предоставить Россия. В США намерены вступить в контакт с РФ в ближайшее время, но пока остается неясным, какой будет реакция Москвы.

Вас также могут заинтересовать новости: